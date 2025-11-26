Otomobil içi kan gölüne döndü! Araç içinde birbirlerini bıçakladılar

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde araç içinde başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 2 kişi göğsünden ve vücutlarının çeşitli bölgelerinden bıçaklanarak yaralandı.

Yaşananların polise bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

KARAKOLA GİDİP TESLİM OLDU

Olay sonrası yaya olarak araçtan kaçan şüpheli Kemal K., bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.