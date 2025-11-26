Menü Kapat
TGRT Haber
17°
Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

AKOM İstanbul için tarih verdi! Kuvvetli sağanak ve soğuk hava geliyor: Bu güne plan yapmayın

AKOM sosyal medyada yaptığı duyuruda, İstanbul için sağanak yağış alarmı verdi. Hafta boyunca yaz havası yaşayan megakentin cumartesi günü sağanak yağışın etkisi altına gireceği bildirildi. Sıcaklıklar ise sağanak yağışla birlikte düşüşe geçecek. İşte detaylar...

Özge Sönmez
26.11.2025
09:20
26.11.2025
09:28

AKOM, 'da beklenen 5 günlük hava durum raporunu paylaştı. Günlerdir yazdan kalma günlerin yaşandığı İstanbul'da sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi. Megakette hafta boyunca güneşli, yer yer parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken, hafta sonunun gelmesiyle sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.

AKOM İstanbul için tarih verdi! Kuvvetli sağanak ve soğuk hava geliyor: Bu güne plan yapmayın

HAVALAR SOĞUYOR

AKOM cumartesi gününe dikkat çekerek sıcaklıkların da düşeceğini bildirdi. Yapılan açıklamada, 20 derecede seyreden sıcaklıkları aniden 5 derece birden düşeceği, sağanak yağışa soğuk havanın da eşlik edeceği belirtildi.

AKOM İstanbul için tarih verdi! Kuvvetli sağanak ve soğuk hava geliyor: Bu güne plan yapmayın

SAĞANAK YAĞIŞ YOLDA

AKOM yaptığı açıklamada, "İstanbul'da hafta boyunca havada çoğunlukla güneşli, yer yer parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken, hafta sonu (Cumartesi) itibari ile aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, hâlihazırda 20°C'ler civarında mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların 15°C'ler civarına gerileyeceği öngörülüyor" ifadelerine yer verdi.

AKOM İstanbul için tarih verdi! Kuvvetli sağanak ve soğuk hava geliyor: Bu güne plan yapmayın
İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Her yer beyaza bürünecek
ETİKETLER
#istanbul
#hava durumu
#yağış
#soğuk hava
#Sıcaktan Soğuma
#Yaşam
