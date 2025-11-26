AKOM İstanbul için tarih verdi! Kuvvetli sağanak ve soğuk hava geliyor: Bu güne plan yapmayın

AKOM, İstanbul'da beklenen 5 günlük hava durum raporunu paylaştı. Günlerdir yazdan kalma günlerin yaşandığı İstanbul'da sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi. Megakette hafta boyunca güneşli, yer yer parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken, hafta sonunun gelmesiyle sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.

HAVALAR SOĞUYOR

AKOM cumartesi gününe dikkat çekerek sıcaklıkların da düşeceğini bildirdi. Yapılan açıklamada, 20 derecede seyreden sıcaklıkları aniden 5 derece birden düşeceği, sağanak yağışa soğuk havanın da eşlik edeceği belirtildi.

SAĞANAK YAĞIŞ YOLDA

AKOM yaptığı açıklamada, "İstanbul'da hafta boyunca havada çoğunlukla güneşli, yer yer parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken, hafta sonu (Cumartesi) itibari ile aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, hâlihazırda 20°C'ler civarında mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların 15°C'ler civarına gerileyeceği öngörülüyor" ifadelerine yer verdi.