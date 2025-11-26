Menü Kapat
 | Hüseyin Bahcivan

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Milli Eğitim Bakanı açıklama yaptı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mardin ziyareti kapsamında gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin'in açıklamalarının ardından okullarda ara tatil kalkıyor mu sorusu gündeme geldi. Öğrenciler ve velileri tarafından okullarda ara tatilin kalkıp, kalmayacağı merak ediliyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.11.2025
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
saat ikonu 09:20

tarafından alınan karar kapsamında 2019 yılından beri ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulaması gerçekleştiriliyor.

Ara uygulaması kapsamında 1. ve 2. dönem birer kez olmak üzere belirli dönemlerde öğrenciler 1 hafta boyunca tatil yapıyorlar. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ara tatil uygulamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin'in açıklamalarının ardından okullarda ara tatil kalkıyor mu sorusu gündeme geldi.

OKULLARDA ARA TATİL KALKIYOR MU?

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Bakan Tekin okullarda her dönem birer kez olmak üzere yılda iki kez uygulanan ara tatil uygulamasından aileler şikayetçi olduğunu belirtti. Bakan Tekin açıklamasında "Bu konuda velilerden çok talep geliyor, çalışan anne ve babalar sorun yaşıyor. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Öğretmenlerimiz çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor diyor. Bu konuda iki yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz" sözlerini kullandı.

Bu yıl yapılacak olan değerlendirmelerin ardından okullarda ara tatil uygulaması gelecek yıldan itibaren kaldırılabilir.

2. DÖNEM ARA TATİL YAPILACAK MI, İPTAL Mİ EDİLDİ?

2025-2026 eğitim öğretim dönemi kapsamında uygulanacak olan 2. dönem ara tatil uygulamasının iptal edilmesi beklenmiyor. Ara tatil uygulamasının kaldırılmasına karar verilmesi durumunda karar gelecek yıldan itibaren geçerli olacaktır. Bu kapsamda 14-22 Mart 2026 tarihleri arasında uygulanacak olan 2. dönem ara tatil etkilenmeyecektir.

ETİKETLER
#milli eğitim bakanlığı
#ara tatil
#okullar
#öğretmenler
#veliler
#tatil
#Çalışan Anne Babalar
#Aktüel
