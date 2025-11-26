GSS, askerlik borçlanması, Bağ-Kur primi cep yakacak! İsa Karakaş asgari ücretli çalışanı uyardı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yeni Sosyal Güvenlik Kurumu düzenlemelerinde maliyetlerin çok yükseldiğini belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Genel Sağlık Sigortası primi, askerlik borçlanması ve Bağ-Kur'lu esnafın emekli olabilmesi için prim bedellerinin arttığını söyledi. Karakaş vatandaş için önemli uyarılarda bulundu.
Askerlik borçlanması için prim yüzde 32’ydi. Karakaş, bu oranın Torba Yasa ile yüzde 45'e çıkarılacağını hatırlattı. Karakaş Bedelli yapmayıp ya da ödeme gücü olmayan asgari ücretli ve düşük gelirli bu durumda SGK emeklilik-GSS prim karşılığı olmayan yüzde 13 oranında ekstra vergi ödeyeceğini belirtti.
Genel Sağlık Sigortası için de artış olduğunu belirten Karakaş "1 Aralık 2025’ten itibaren bu rakam aniden %100 yükseltilerek 1.560 TL’ye, 2026’da asgari ücret zammıyla 2.000 TL’yi aşacak" dedi.
Bağ-Kur’lu esnaf zaten 9.000 gün (25 yıl) prim ödeyerek emekli olduğunu söyleyen Karakaş, "2021’de çıkan yapılandırma ile silinen hizmetleri düşük maliyetle geri getirmiş, binlerce esnaf emekli olmuştu.
Şimdi aynı esnaf yeni “Torba Yasa”da ne gördü? İhya primi %34,75’ten %45’e çıkarıldı. Tam %10,25 puan zam… Ve bu fazladan ödenen prim adı altında %10,25’lik oran emeklilik-GSS ya da SGK yardımlarına karşılık değil. Adeta karşılıksız bir vergi. Maaşlara da artış getirmiyor" dedi.
Karakaş, "Çünkü sosyal devlet; zor gününde vatandaşını yalnız bırakmayan devlettir" diyerek bu giderlerin ilgili makamlarca yeniden hesaplanması gerektiği konusunda temennide bulundu.