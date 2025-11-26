Menü Kapat
17°
Dünya
 | Berkay Alptekin

Bir alan adı hayatlarını değiştirdi! İki kardeş kısa sürede milyoner oldu

Singapurlu 26 yaşındaki Zames ve Amos Chew kardeşler, Singapur'da hızla büyüyen bir tamir ve bakım hizmeti şirketi 'Repair.sg'yi kurdular. 2024 yılında 1,3 milyon dolar gelir elde eden şirket, 2025 yılında bu rakamı 2,3 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.

Bir alan adı hayatlarını değiştirdi! İki kardeş kısa sürede milyoner oldu
Asya ülkesi ’da yaşayan 26 yaşındaki Zames Chew ile kardeşi Amos Chew kısa sürede ülkede çok konuşulan bir girişime el attılar.

İki kardeş birlikte kurdukları tamir ve bakım hizmeti veren Repair.sg adlı şirketlerini öyle bir konuma getirdiler ki ülke çapında duymayan kalmadı.

İki kardeşin şirketi, 2024 yılında 1,7 milyon Singapur doları yani yaklaşık 1,3 milyon dolar, gelir elde ederken, 2025 için bu rakamın 2,3 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

Bir alan adı hayatlarını değiştirdi! İki kardeş kısa sürede milyoner oldu

PİYASADAKİ AÇIK ONU ADIM ATMAYA ZORLADI

Chew, 2016’da çevrimiçi tamir hizmeti bulmanın zor olduğu dönemde bu alanda önemli bir ihtiyacı fark etti. 16 yaşında satın aldığı bir alan adıyla Repair.sg’yi kurarak sektöre ilk adımını attı.

Başlangıçta okul yılları nedeniyle yavaş ilerleyen girişim, 2021’den itibaren profesyonel bir yapıya kavuştu.

Bir alan adı hayatlarını değiştirdi! İki kardeş kısa sürede milyoner oldu

RANDEVU HIZI VE ERİŞİLEBİLİRLİĞİ ÖNE ÇIKARIYOR

Bugün 20’den fazla çalışanı ve yaklaşık 10 servis aracı bulunan Repair.sg, Singapur genelinde , bakım ve montaj hizmetleri sunuyor.

Haşere kontrolü ve klima montajı da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren şirket, hızlı randevu sistemi ve erişilebilir fiyat politikasıyla öne çıkıyor.

Bir alan adı hayatlarını değiştirdi! İki kardeş kısa sürede milyoner oldu

HOBİ DİYE BAŞLADI GİRİŞİM ÖRNEKLERİNDEN BİRİ OLDU

Başlangıçta küçük çaplı işlerle ayakta kalmaya çalışan girişim, doğru strateji ve artan talep sayesinde kısa sürede büyüyerek Singapur’un başarılı mavi yaka girişim örneklerinden biri haline geldi.

#singapur
#onarım
#Girişim Sermayesi
#Repair.sg
#Tamir Hizmeti
#Hızlı Randevu
#Erişilebilir Fiyat
#Dünya
