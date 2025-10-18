Menü Kapat
18°
Editor
 Merve Yaz

Arnavutköy'de İSKİ'den kadın girişimciye 20 bin TL'lik su faturası şoku! Oto yıkamada bile bu kadar fatura gelmiyor

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir butik kafe işleten kadın, İSKİ tarafından gönderilen 20 bin TL'lik su faturasıyla şok yaşadı. İşletmesini Temmuz ayında devralan Merve Karalar, başvuru esnasında fatura borcu olmadığı için abonelik alabilirken, olmayan bir borcun 20 bin TL olarak faturasına yansıtıldığını iddia etti.

Arnavutköy'de İSKİ'den kadın girişimciye 20 bin TL'lik su faturası şoku! Oto yıkamada bile bu kadar fatura gelmiyor
İhlas Haber Ajansı
18.10.2025
18.10.2025
'un ilçesinde 50 metrekarelik bir butik kafeyi işleten Merve Karalar, Temmuz ayında açtığı işletmesine 15 ila 20 bin TL arasında değişen gönderildiğini belirtti. Faturanın 5. ve 6. aylara ait olduğu iddia edilirken, işletme sahibi faturanın kafesinin faaliyete başlamasından önceki döneme denk geldiğini söyledi.

Karalar, yetkililerinden “Musluğunuz bozuk olabilir, suyu siz fazla kullanmışsınızdır” yanıtını aldığını ifade etti. Resmi bir açıklama yapılmadığı belirtilirken, Karalar CİMER’e başvurarak yaşadığı mağduriyeti yasal yollardan ileteceğini bildirdi.

Arnavutköy'de İSKİ'den kadın girişimciye 20 bin TL'lik su faturası şoku! Oto yıkamada bile bu kadar fatura gelmiyor


SU KESİLDİ, İŞLETME ZARAR GÖRDÜ

İşletme sahibi Karalar yaşanan süreci şöyle anlattı:

Biz kafemizi Temmuz ayında açtık, Ağustos’ta gelen faturada 15 bin TL yazıyordu. Burada iki musluk var, böyle bir su tüketimi imkansız. Aynı zamanda oto yıkamamız var, oraya bile bu kadar fatura gelmiyor. İtiraz ettik ama kimse ilgilenmedi. Hatta bugün suyumuzu kestiler. Müşterilerimiz varken ürün yapamadık, hijyen sorunları yaşadık.

Arnavutköy'de İSKİ'den kadın girişimciye 20 bin TL'lik su faturası şoku! Oto yıkamada bile bu kadar fatura gelmiyor


TESİSAT ARIZASI İDDİASI ÇÜRÜTÜLDÜ

Karalar, sonraki faturaların bin-1.500 TL seviyelerine düşmesinin İSKİ’nin tesisat arızası iddiasını çürüttüğünü belirtti:

Eğer tesisat arızalı olsaydı faturalar normale dönmezdi. Tesisat kendi kendine onarılmaz. Buna rağmen bize ‘suyu siz açık bıraktınız’ dediler. Su açık kalsa sular altında kalırdı.

Arnavutköy'de İSKİ'den kadın girişimciye 20 bin TL'lik su faturası şoku! Oto yıkamada bile bu kadar fatura gelmiyor


"TELEFONDA BAĞIRIP YÜZÜMÜZE KAPATTILAR"

Karalar, yaşadığı süreçte yetkililer tarafından kötü muameleye maruz kaldığını da söyledi:

Telefonda bize bağırdılar, yüzümüze kapattılar. Yanlarına gittiğimizde ‘ödeyeceksiniz, siz kullanmışsınız’ diyerek emrivaki yaptılar. Kurumların vatandaşa destek olması gerekirken önümüze taş koyuyorlar.

