Kamyona arkadan çarpan araç hurdaya döndü! Ölü ve yaralılar var

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, aynı istikamette seyreden canlı hayvan yüklü kamyona arkadan çarptı. Feci kazanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya döndü.

YARALILARINDAN BİRİ KURTARILAMADI

Araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılardan Y.İ. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken diğer iki kişinin tedavilerine devam ediliyor.

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTILAR

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, ağır yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.