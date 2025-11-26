Adobe’den ücretsiz yapay zekalı Photoshop hamlesi

Kategoriler
Adobe, popüler fotoğraf ve grafik düzenleme yazılımı Photoshop’un web tabanlı versiyonu için dikkat çekici bir adım attı. Şirket, kullanıcıların Photoshop Web’e tam 12 ay boyunca ücretsiz erişebileceğini duyurdu. Yani bilgisayara kurulum derdi yok, ödeme bilgisi yok… Sadece giriş yapıp düzenlemeye başlamak yeterli.
Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, Chromium tabanlı tarayıcılarda çalışan Adobe Photoshop uzantısını yüklemesi gerekiyor. Uzantı kurulduktan sonra ücretsiz dönem otomatik olarak başlatılabiliyor. Giriş kısmında herhangi bir kart bilgisi istenmemesi de, doğrusu, pek çok kullanıcı için cazip bir detay.
Photoshop’un web sürümü, masaüstünü aratmayan gelişmiş bir araç setiyle geliyor. Üstelik yapay zekâ destekli özellikler de kullanılabiliyor. Yani fotoğraf düzenlemekten grafik tasarıma kadar pek çok ihtiyacı tarayıcı üzerinden karşılamak mümkün.