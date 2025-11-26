İstanbul'da bugün yağmur var mı? yağacak mı? İstanbullular güne kapalı başladı

Uzmanların yorumlarına göre cuma günü megakente yağış geliyor. MGM günlük olarak hava durumu raporunu paylaştı.

İSTANBUL'DA BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

MGM verilerine göre bugün İstanbul'da yağmur beklentisi bulunmuyor. Raporlara göre İstanbul'da cuma ve cumartesi günü yağış gelecek.

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI 26 KASIM?

Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ege kıyıları, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevreleri ile Mardin ve Diyarbakır'ın doğu, Batman'ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.