Ankara Mamak, Pursaklar su kesintisi ne zaman, saat kaçta sona erecek? 26 Kasım Çankaya, Beypazarı, Çubuk, Gölbaşı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından yapılan açıklamada Çankaya, Pursaklar, Çubuk, Mamak, Beypazarı ve Gölbaşı ilçelerinde su kesintisi yaşandığı duyuruldu. Vatandaşlar tarafından Ankara Mamak, Pursaklar su kesintisinin ne zaman, saat kaçta biteceği merak ediliyor.

ANKARA MAMAK SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

Ankara'nın Mamak ilçesinde sabah saat 09.20 sıralarında içme suyu hattında yaşanan arıza nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Cengizhan, Fahri Korutürk, Duralialıç, Akşemsettin, Boğaziçi mahallelerinin üst kotlarının etkilendiği su kesintisinin saat 15.00'te sona ermesi bekleniyor. Suyun en üst kotlara erişiminin ise saat 18.00 olacağı belirtildi.

ANKARA PURSAKLAR SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

ASKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Pursaklar ilçesine bağlı olan Saray Fatih Mahallesi, Saray Cumhuriyet Mahallesi, Saray Gümüşoluk Mahallesi, Sirkeli Yeşilyurt, Yeşilova Mahalleleri, Adaban Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi, Kösrelikızığı Mahallesi'nde su kesintisi yaşanıyor.

Su deposu vana değişimi nedeniyle yaşanan su kesintisinin bugün saat 18.00'de sona ereceği açıklandı.

ANKARA SU KESİNTİSİ 26 KASIM

ASKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Çankaya, Beypazarı, Çubuk ve Gölbaşı ilçelerinde de su kesintisi meydana geldi.

Çankaya Su Kesintisi

ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre Çankaya ilçesinin Beytepe Mahallesi ve civarında boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılıyor. Sabah saatlerinde başlayan su kesintisinin saat 13.00'te sona ereceği açıklandı.

Beypazarı Su Kesintisi

Beypazarı ilçesinin Hacıkara ve Başağaç mahallelerinde arıza nedeniyle su kesintisi yapılıyor. Arızanın saat 13.00'te giderilmesi ve bölgeye tekrardan su verilmesi bekleniyor.

Çubuk Su Kesintisi

Pursaklar ilçesinin Saray Mahallesi'nde bulunan su deposundaki vana değişiminden dolayı Çubuk ilçesine bağlı olan Melikşah Mahallesi'nde su kesintisi meydana geldi. Saat 17.00'de su kesintisinin sona ermesi bekleniyor.

Gölbaşı Su Kesintisi

İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle Gölbaşı ilçesinin Şirin Göl Sitesi'ni etkileyen su kesintisi meydana geldi. Kesintinin saat 18.00'de sona ereceği açıklandı. Üst kotlara ise saat 19.00'da suyun ulaşması bekleniyor.