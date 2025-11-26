Victor Osimhen İspanya'ya göz kırptı! Kesenin ağzını açtılar, teklif duyuruldu

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen’in dikkat çeken performansı, Barcelona’nın ardından Real Madrid’in de ilgisini çekti.

İspanyol basını, Real Madrid’in Galatasaraylı Osimhen’i kadrosuna katmak istediğini ve bu transfer için 100 milyon euroyu gözden çıkardığını yazdı.

"OLAĞANÜSTÜ BİR PERFORMANS"

Fichajes’te yer alan haberde; Madrid’in kendini kanıtlamış bir oyuncuya imza attırmak istediği, Osimhen’in bu profile uyduğu ve Galatasaray’da gösterdiği olağanüstü performansın altı çizildi. Osimhen’in transferinin Real Madrid için 100 milyon euroyu aşabileceği aktarıldı.