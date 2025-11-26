Galatasaray maçı sonrası ateş püskürdü! "Sen şeref yoksunusun"

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk 4 haftayı 9 puanla 9. sırada tamamlayan Galatasaray, 3 puanı bulunan Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı ağırladı. Rams Park'taki mücadeleyi İspanyol hakem Jose Sanchez yönetti. Maç 1-0 konuk ekip üstünlüğüyle sona erdi. Union Saint Gilloise'a galibiyeti getiren golü 57. dakikada Promise David kaydetti.

HASAN ŞAŞ HAKEME ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Galatasaray'da Ismael Jakobs'un yerine oyuna dahil olan Arda Ünyay, 80 ve 89. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmanın ardından spor yorumcusu Hasan Şaş, hakem Jose Maria Sanchez’i hedef alan çok sert açıklamalarda bulundu.

"ZEKA ÖZÜRLÜLÜĞÜ OLDUĞU ÇOK ORTADA"

Hakemin zeka özürlü olduğunu öne süren Şaş, "Oyuncu dışarıda tedavi görebilir, geliyor kendini saha içine atıyor, buna sarı kart göstermiyor. Mac Allister, Barış Alper’e altı tane net faul yapıyor. Bir futbolcu sahada altı faul yapıyorsa bir sarı kart görür" diye konuştu.

"SEN ŞEREF YOKSUNUSUN HAKEM!"

Arda gibi bir genç oyuncuyu ikinci sarı karttan attığını hatırlatan Şaş, "Peki Uğurcan’ın ayağına basan santrfor Promise’i neden ikinci sarıdan atamadın? Sarı kartı var diye atmıyorsun. Teknik direktörü akıllı, adam golü atar atmaz oyundan aldı. Sen şeref yoksunusun hakem! Bugünkü yönetiminle bu maçı katlettin" dedi.