Ederson Çaykur Rizespor maçında yaptığı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maça Fenerbahçe kalecisi Ederson'un yaptığı hareket gölge düşürdü.
Ederson'un eliyle yaptığı iddia edilen ve tartışmalara neden olan hareket sonrası Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.
Ederson PFDK'dan alacağı cezaya göre 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde forma giyememe tehlikesiyle karşı karşıya da kalabilir.