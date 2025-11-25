Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri kararı

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için kararını verdi. Beklentilerin altında kalan ve taraftarın tepkisi ile karşılaşan Faslı forvet Youssef En-Nesyri'nin ara transfer döneminde takımdan gönderileceği öne sürülmüştü...

Ara transfer dönemi için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe yönetimi, Youssef En-Nesyri için de kararını verdi. Sarı-lacivertliler, En-Nesyri'nin sezon sonunu kadar takımda kalmasına karar verdi.

8 GOL, 1 ASİST

Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 resmi karşılaşmada süre aldı. 28 yaşındaki Faslı golcü bu maçlarda takımına 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Ayrıca Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2029 yılına kadar devam ediyor.