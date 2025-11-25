Galatasaray Union Saint-Gilloise Şampiyonlar Ligi Canlı Maç Anlatımı

Kategoriler
Galatasaray, Avrupa sınavında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'yi sahasında ağırlıyor. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak mücadele, İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez tarafından yönetilecek.
Sarı kırmızılı temsilcimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 4 maç sonunda kazandığı 9 puanla 9. sırada bulunuyor. Union SG ise 3 puanla 28. sırada yer alıyor.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış, Icardi.
Union SG: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Van de Perre, El Hadj, David, Niang.
Ayrıntılar gelecek...