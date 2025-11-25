Bahis soruşturması derinleşiyor! Futbolcu yakınları mercek altında: 52 milyar dolar uçtu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun dün gerçekleştirdiği basın toplantısı, Türk futbolunda temizlik operasyonunun yeni ve çok daha derin bir safhaya geçtiğini resmen ilan etti. Hakem ve futbolculardan sonra teknik direktörler, antrenörler, malzemeciler, sağlık görevlileri, gözlemciler, menajerler ve kulüp yöneticilerine kadar “futbol ailesinin” tüm fertleri soruşturma kapsamına alındı. Hacıosmanoğlu, resmi makamlardan birkaç gün içinde detaylı bilgi geleceğini söyledi.

Konuyla ilgili Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e konuşan Avukat Mustafa Zafer kritik değerlendirmelerde bulundu. Zafer; Adı geçen futbolcu ve yakınlarının onlarca yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.

İşte kritik röportajın detayları:

3.DERECEYE KADAR AİLE FERTLERİ ARAŞTIRILIYOR!

Futbol ailesinin içinde TFF’nin yapmış olduğu idari araştırma soruşturma kapsamında sadece futbolcular ve hakemler değil bunlarla ilişkisi olan herkes incelenecek. Hacıosmanoğlu konuşmasında yasa dışı bahis tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğüne vurgu yaparken, soruşturmanın derinleştirilmesiyle HTS kayıtları ile soruşturma kapsamındaki kişilerin birinci, ikinci ve üçüncü derece yakınlarına kadar herkesin hesap hareketleri üzerinden çok kapsamlı bir incelemenin devam ettiği belirtmesi önemli.

(İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek)

Bu durumda futbol ailesinin içinde olup soruşturmaya konu edilen kişilerin sadece kendilerinin değil; anne, baba, eş, çocuk, kardeş hatta teyze ve dayılarının hesap hareketlerine kadar çok kapsamlı bir araştırmanın devam ettiği öğrenildi.

ONLARCA YIL HAPİS YOLDA!

Hesap hareketleri kapsamında yapılacak incelemelerde yasa dışı bahis ya da yurt içinde oynanılan bir müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik birtakım eylemlerden maddi kazanç elde edildiği ortaya çıkar ise o zaman elde edilen her bir kazanç nedeniyle bu eylemde bulunanalar hakkında onlarca yıl hapis cezası talep edilebilecek.

BAHİS BÜTÇESİ 52 MİLYAR DOLAR!

Şimdiye kadar hiçbir resmi kurum tarafından ülkemizdeki yasa dışı bahis hacminin ekonomik büyüklüğü açıklanmamıştı. Bu yönüyle ilk defa resmi bir ağızdan ülkemizden yasa dışı bahis için çıkan paranın büyüklüğünün 52 milyar dolara kadar yükselmiş olması hayli ürkütücü.

Bu durum 2024 yılında ülkemiz tarafından gerçekleştirilen toplam ihracat miktarının neredeyse 5’te birine ulaşan bir yasa dışı bahis büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Temiz futbol, temiz bir gelecek için yasa dışı bahisle sonuna kadar mücadele edilecek.

ALT LİGE DÜŞÜRME CEZASI BEKLENİYOR

TFF Başkanının yapmış olduğu açıklamada “o görev hem başsavcılığa hem bize kalmaz, burası sihirli sözcük” demesi hem spor yargısı hem de suç soruşturması kapsamında artık yeni bir döneme girildiğini belirmekte.

Devam eden soruşturmalar kapsamında kulüp başkan ya da yöneticilerinin müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik herhangi bir eyleminin tespit edilmesi halinde ilgili kulüp hakkında bir alt lige düşürülme cezası verilebilecek.

KULÜPLERİ ZOR GÜNLER BEKLİYOR!

Sayın Hacıosmanoğlu’nun; ‘Belki 1-2 sene bu işin sıkıntısını çekeriz ama eğer bu temiz ortamı kararlılıkla hep beraber yaşayabilirsek yarınlar Türk futbol ailesi için çok daha iyi olacak.’ Şeklindeki beyanını basın açıklamasının tamamında vurgulamış olduğu temiz futbol söylemiyle değerlendirirsek futbol ailesine yakışmayacak eylemlerde bulunan yöneticiler ve kulüplerini zor günler bekliyor olacak.