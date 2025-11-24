Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Bahis soruşturmasında verilerin perde arkası! TFF net uyardı: Bazı kulüpler zarar görecek

Bahis soruşturması bazı kulüpler üzerinde derinleşiyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahis soruşturmasında verilerin nasıl geldiği belli olurken bazı kulüpleri açık açık uyarı yapıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bahis soruşturmasında verilerin perde arkası! TFF net uyardı: Bazı kulüpler zarar görecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.11.2025
saat ikonu 11:13
|
GÜNCELLEME:
24.11.2025
saat ikonu 11:35

Türk futbolunda bahis soruşturması sürüyor. Türkiye Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, bahis soruşturmasında verilerin devletten geldiğini söyledi. İbrahim Hacıosmanoğlu, ''Temizleme adına herkes çileye katlanacak. Bu işten bazı kulüpler zarar görecek'' dedi.

Bahis soruşturmasında verilerin perde arkası! TFF net uyardı: Bazı kulüpler zarar görecek

İbrahim Hacıosmanoğlu şu açıklamalarda bulundu:

"Biz çocuklarımıza, gençlerimize temiz Türk futbolu bırakma adına başlatmış olduğumuz, Türk futbolunda milat diyerek çıktığımız bu kutsal görevde günlerdir bilen de bilmeyen de konuşuyor. Bilgi sahibi olan da olmayan da konuşuyor. Önemli olan bu değerli harekete, kimin ne kadar katkı sunduğu..."

"TÜRK FUTBOLUNU TEMİZ BIRAKMA VEBAL BORCUMUZ VAR"

"Biz bu hareketi başlattıktan sonra bir açıklama yaptık. 'Bu kutsal görev ne birey ne de kurumların kendilerine menfaat devşirme alanı olmasın, temiz Türk futbolunu hep beraber katkı sunarak mutlu yarınlara ulaşalım' dedik. Biz bu yola girerken, bundan zarar görecek kulüplerimiz, camiasında zarar görecek insanlar olacağı bilinciyle girdik. Amacımız, şahsımın ya da çalışma arkadaşlarım demir atmaya gelmedik bu göreve. Cenab-ı Allah nasip ediyor, nasip ettiği sürece gençlerimize, çocuklarımıza Türk futbolunu temiz bırakma vebal borcumuz var. Cenab-ı Allah'ın nasip ettiği sürede hizmet etmeye çalışacağız."

"BİLGİLER DIŞARIYA SIZMAYACAK"

"Yetkili ve yetkisiz, bilgili ve bilgisiz insanların konuşmalarını dinliyoruz. Bazen de üzülüyoruz. Bu veriler nasıl ele alınıyor, nereden geliyor, gelişinde manipülasyon var mı, olduğu söyleniyor. Yetkili ağızlar söylüyor. Bilgi sahibi olmaması bana çok doğru gelmiyor, bunlar bilgili insanlar. Biz bilgileri nasıl aldığımızı, ne kadar titiz ve adil olarak davrandığımızı anlatacağım. Kurumlardan dışarıya genelde bilgi sızar. Biz bu göreve başladığımızdan itibaren, görevlendirdiğimiz 4 arkadaşımız vardı, bu veriler geldikten ve çözümüne başladıktan sonra 4 arkadaşa 'Dışarıya sızmayacak' dedik."

Bahis soruşturmasında verilerin perde arkası! TFF net uyardı: Bazı kulüpler zarar görecek

"20-25 GÜN EN UFAK SIZINTI OLMADI"

"20-25 günde en ufak bir sızıntı olmadı. Daha sevkler yapılmadan 2 saat önce Hukuktan Sorumlu Yöneticisi arkadaşımızın haberi olmadı. Biz bu bilgileri resmi olarak Spor Bakanlığımıza müracaat ediyoruz, Spor Toto Teşkilatı üzerinden bakanlık bize gönderiyor. Adı geçen şirketler, Spor Toto Teşkilatı'na lisans olarak bağlı. Şirketler, Spor Toto'ya veriyor, oradan bakanlık üzerinden bize geliyor. Lisans olarak bağlı olduğunuz kuruma manipüle ederek mi bilgi veriyorsunuz, böyle olabilir mi! Lisansınızı iptal ederler. Bakanlık bize manipüle ederek mi gönderiyor, hayır. Çözümleri biz yapıyoruz. Sürece, bu tür konuşmaların katkısı yok."

"KİM SUÇSUZSA SUÇSUZLUĞUNU İSPAT EDER"

"Mağdur olan arkadaşlar olduğu söyleniyor. Bize bilgiler devletten, Hukuk Kurulu'na geliyor. Makul şüphe varsa Hukuk Kurulu'nun yargıya intikal ettirme zorunluluğu var. İntikat ettirmezse suç işler. Görevi suistimalden dava açılır. Benim arkadaşlarım da Hukuk Kurulu ile birlikte ne yapıyor, PFDK'ye sevk ediyor, ilk yargı oranına. Bu suçları işlemediğinizi kanıtlarsanız, itiraz edersiniz, ceza almazsınız. Ceza alırsanız futbolun Yargıtay'ı var, Tahkim Kurulu, oraya müracaat edersiniz. Mağdur edildiği düşünülen insanlar var, çok konuşuyorlar. Kimseyi mağdur etme düşüncesinde değiliz. Futbol ailesinin tümünün şeref ve haysiyetinden sorumluyuz. Kim suçsuzsa suçsuzluğunu ispat eder."

"ŞİRKETLERDEN BİLGİ İSTEDİK"

"Bilgiler yeteri derecede alındı mı, 6 tane şirket var, 1'inin lisansı iptal edilmiş. Hangi verilere göre tam sağlıklı aldınız mı hepsini diyorlar. Biz bu şirketlerden bilgileri istedik, ilk etapta gelen bilgileri bir kenarda bekletemezsiniz. Bize gelen bilgileri, Hukuk Kurulu titizlikle inceleyip PFDK'ye sevklerini yaptı. Eksik veya gelmeyen bilgilerle ilgili, Bakanlık üzerinden aynı firmalardan bilgi talep ettik. Belli kısmı geldi. Gelmeyenlerle ilgili de, burada tarihi de var, Savcılığa suç duyurusunda bulunduk, verilmeyen verilerle ilgili. Savcılık da aynı firmalardan bilgi talep etti. Umut ediyorum ki onlar da en yakın zamanda gelecek."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bahis krizinde çarpıcı detay: Tespit süreci çok zor!
ETİKETLER
#Spor
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.