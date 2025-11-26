Menü Kapat
TGRT Haber
17°
Spor
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi güncel puan tablosu

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, dün evinde ağırladığı Union Saint-Gilloise'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Yenilgiye uğrayan temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki puan durumu ve sıralaması da oldukça merak ediliyor. İşte oluşan son puan durumu tablosu...

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi güncel puan tablosu
'nde yeni sezonda adından söz ettiren Galatarasay dün evinde Belçika ligi temsilcisi 'ı konuk etti. Kıyasıya mücadeleye sahne olan maçta Sarı Kırmızılı ekip 1-0'lık skorla mağlup oldu. Osimhen, Yunus Akgün, Singo gibi birçok ismin sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçın ardından 'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ve sıralaması araştırılmaya başlandı. İşte Galatasaray Şampiyonlar Ligi puan durumu...

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi güncel puan tablosu

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

ŞAMPİYONLAR LİGİ İLK 8 SIRALAMASI

1-Bayern Münih 12

2- Arsenal 12

3- Inter 12

4- Borussia Dortmund 10

5- Chelsea 10

6- Manchester City 10

7- PSG 9

8- Newcastle United 9

9-24 PLAY-OFF POTASINDA YER ALAN TAKIMLAR

9- Real Madrid 9

10- Liverpool 9

11- Galatasaray 9

12- Tottenham 8

13- Leverkusen 8

14- Sporting Lizbon 7

15- Barcelona 7

16- Karabağ 7

17- Atalanta 7

18- Napoli 7

19- Marsilya 6

20- Atletico Madrid 6

21- Juventus 6

22- Union SG 6

23- PSV 5

24- Monaco 5

