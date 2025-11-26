Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi güncel puan tablosu

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda adından söz ettiren Galatarasay dün evinde Belçika ligi temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı konuk etti. Kıyasıya mücadeleye sahne olan maçta Sarı Kırmızılı ekip 1-0'lık skorla mağlup oldu. Osimhen, Yunus Akgün, Singo gibi birçok ismin sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçın ardından Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki puan durumu ve sıralaması araştırılmaya başlandı. İşte Galatasaray Şampiyonlar Ligi puan durumu...

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

ŞAMPİYONLAR LİGİ İLK 8 SIRALAMASI

1-Bayern Münih 12

2- Arsenal 12

3- Inter 12

4- Borussia Dortmund 10

5- Chelsea 10

6- Manchester City 10

7- PSG 9

8- Newcastle United 9

9-24 PLAY-OFF POTASINDA YER ALAN TAKIMLAR

9- Real Madrid 9

10- Liverpool 9

11- Galatasaray 9

12- Tottenham 8

13- Leverkusen 8

14- Sporting Lizbon 7

15- Barcelona 7

16- Karabağ 7

17- Atalanta 7

18- Napoli 7

19- Marsilya 6

20- Atletico Madrid 6

21- Juventus 6

22- Union SG 6

23- PSV 5

24- Monaco 5