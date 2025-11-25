TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? Galatasaray maçı şifresiz TRT 1 frekans bilgileri!

Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
TRT 1 şifresiz Galatasaray maçı frekansı ile Union SG maçını HD kalitede TRT 1 şifreli uyarısı almadan izleyebilirsiniz. TRT 1 şifreli kanal diyor ise TRT 1 şifreli kanal şifresi ile şifresiz TRT 1 canlı yayınını seyredebileceksiniz. TRT 1 şifre kaldırma ile maç şifresiz nasıl izlenir merak ediliyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Union Saint-Gilloise’ı konuk edecek. Karşılaşma saat 20.45’te başlayacak ve TRT 1’den şifresiz canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1’in güncel frekans bilgilerini uydu alıcılarına manuel olarak ekleyerek kanalı şifresiz şekilde takip edebilecek.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.11.2025
20:08
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
20:08

ile arasında oynanacak maçı için tüm gözler ’in canlı yayınında olacak. Karşılaşmayı uydu üzerinden şifresiz izlemek isteyen kullanıcılar, TRT 1’in güncel frekans bilgilerini araştırmaya başladı.

TRT 1 ŞİFRESİZ FREKANS

TRT 1, Türkiye genelinde uydu ve dijital platformlar üzerinden şifresiz olarak yayın yapıyor. Yayını uydu üzerinden takip etmek isteyen kullanıcılar, 4A ve Türksat 3A uydularında yer alan TRT 1 SD ve TRT 1 HD frekanslarını uydu alıcılarına ekleyerek kanala erişebiliyor. Güncel frekansların doğru girilmesi halinde yayın kesintisiz ve donma olmadan izlenebiliyor. TRT 1’in şifresiz oluşu nedeniyle ek bir abonelik gerekmiyor ve yayın, maç saatinden itibaren tüm izleyicilere açık şekilde aktarılıyor.

Kanalın SD yayınına ulaşmak isteyenler için Türksat 4A’da 11958 V 27500 5/6, Türksat 3A’da ise 11096 H 30000 5/6 frekansları kullanılıyor. HD yayın için Türksat 4A’da 11794 V 30000 3/4, Türksat 3A’da ise 11054 V 30000 3/4 değerleri manuel aramaya girilerek taratma yapılabiliyor. Uydu alıcısında ağ arama özelliği aktif hale getirildiğinde, aynı paket içerisindeki diğer kanallar da otomatik olarak yüklenebiliyor.

TRT 1 GALATASARAY MAÇI FREKANSI

Galatasaray Union SG karşılaşmasını TRT 1 üzerinden izlemek isteyenler için gerekli olan yayın bilgileri, TRT 1’in mevcut SD ve HD frekanslarıyla aynı. Maç yayını, TRT 1 HD üzerinden en yüksek görüntü kalitesiyle erişilebilecek şekilde aktarılıyor. Özellikle HD frekansına yönelik manuel arama yapılması, yayın sırasında oluşabilecek görüntü bozulmalarını ve sinyal kayıplarını önlemeye yardımcı oluyor.

TRT 1’in SD ve HD frekansları, Türksat uyduları üzerinden şifresiz olarak sağlanıyor. İzleyiciler, cihazlarında güncel frekansların kayıtlı olup olmadığını kontrol ederek maç yayınını sorunsuz şekilde izleyebiliyor. Frekans değişikliği yaşanması durumunda, uydu alıcısında yer alan manuel arama ya da transponder ekleme bölümü kullanılarak güncelleme yapılabiliyor.

TRT 1 MAÇ İZLEME FREKANSI NASIL YAPILIR?

TRT 1’i uydu alıcısına eklemek için kullanıcıların cihazlarındaki menü üzerinden “Uydu Ayarları”, “Kurulum” veya “Kanal Arama” adımlarına erişmesi gerekiyor. Bu bölümden Türksat 42E uydusu seçilerek manuel frekans girişi yapılabiliyor. Manuel arama ekranında frekans, sembol oranı, polarizasyon ve FEC değerleri doğru şekilde girildiğinde TRT 1 HD veya SD yayını listeye ekleniyor. Aynı işlem sırasında ağ arama seçeneği açık hale getirilirse, aynı frekanstaki diğer kanallar da otomatik olarak taranıyor.

Manuel aramanın yanında, bazı uydu alıcılarında bulunan TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) özelliği de kullanılarak tüm Türksat kanalları tek tuşla güncellenebiliyor. TKGS aktif hale getirildiğinde TRT 1’in frekans değişiklikleri otomatik olarak algılanıyor ve kanal listesinde güncel haliyle yer alıyor. Bu sayede herhangi bir teknik işlem yapmadan TRT 1 canlı yayınına erişmek mümkün hale geliyor.

TRT 1 ŞİFRELİ KANAL NASIL AÇILIR?

TRT 1 Türkiye içinde şifresiz olarak yayınlanıyor ancak Avrupa’nın bazı ülkelerinde zaman zaman şifreli hale gelebiliyor. Bu tür durumlarda, uydu alıcısının bulunduğu konuma göre belirlenen yayın sınırlamaları nedeniyle kullanıcılar yayına erişemeyebiliyor. Avrupa’daki şifreli yayınlarda kullanılabilecek manuel bir şifre bulunmadığı için izleyicilerin alternatif yayın seçeneklerine yönelmesi gerekiyor.

Bu noktada TRT İzle ve tabii platformları devreye giriyor. İnternet üzerinden sunulan TRT 1 canlı yayını, herhangi bir şifre ya da abonelik gerektirmeden izlenebiliyor. Mobil uygulama, akıllı TV veya bilgisayar üzerinden açılan sayesinde maçın erişimi yurt dışından da sağlanabiliyor.

TRT ŞİFRELİ KANAL ŞİFRESİ, ŞİFRESİZ FREKANS AYARLAMA

TRT 1 için manuel bir kanal şifresi bulunmuyor. Bu nedenle kullanıcılar yalnızca doğru frekans ayarlarını girerek şifresiz yayına ulaşabiliyor. Uydu alıcısında yer alan transponder ekleme bölümüne, SD ya da HD yayına ait frekans değerleri girildiğinde TRT 1 otomatik olarak taranıyor ve kanal listesine ekleniyor. Frekansların doğru girilmesi özellikle maç gibi yoğun yayının olduğu dönemlerde daha stabil bir yayın sağlanmasına yardımcı oluyor.

Şifresiz frekans ayarlama işlemi, uydu alıcısının marka ve modeline göre küçük farklılıklar gösterebiliyor. Ancak genel olarak tüm cihazlarda “Kanal Arama”, “Manuel Arama”, “Uydu Kurulumu” gibi bölümler üzerinden işlem yapılabiliyor. Uydu anteninin Türksat 42°E’ye doğru ayarlanmış olması ve sinyal gücünün %50’nin üzerinde bulunması yeterli oluyor.

