Fatih Altaylı için istenen ceza belli oldu!

Kendisine ait Youtube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik söylediği sözler nedeniyle tutuklanan ve 5 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması istenen Fatih Altaylı’nın yargılandığı davanın ikinci celsesinin görülmesine başlandı. Duruşmada hakim, celse arasında cumhuriyet savcısının mütalaasını açıkladığını belirtti.

HAPİS CEZASI VE TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMI

Savcılık, celse arasında sunduğu esas hakkında mütalaasını tekrar ederek Fatih Altaylı’nın “cumhurbaşkanına tehdit” suçundan 5 yıldan az olmamak kaydıyla hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

