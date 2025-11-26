Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Oyuncu Cem Uçan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için sözleri gündem oldu! 'Muhaliflerle 10 dakika bir odaya koysunlar...'

Oyuncu Cem Uçan, katıldığı bir YouTube programında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kullandığı övgü dolu sözler sosyal medyada gündem oldu. Erdoğan'ın inanılmaz biri olduğunu söyleyen Uçan, "Muhalif arkadaşlarla Cumhurbaşkanımızı bir odaya koysalar, boynuna sarılarak çıkarlar. Öyle bir aurası var" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Oyuncu Cem Uçan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için sözleri gündem oldu! 'Muhaliflerle 10 dakika bir odaya koysunlar...'
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
26.11.2025
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
saat ikonu 09:48

Filinta, Diriliş Ertuğrul, Payitaht gibi dizilerde rol alan oyuncu Cem Uçan, katıldığı bir programında Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı sözler dikkat çekti. Erdoğan'a hayranlığını dile getiren "Müthiş bir insan. İnanılmaz bir adam" ifadelerini kullandı. Uçan'ın sözleri kısa sürede gündeme oturdu.

Oyuncu Cem Uçan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için sözleri gündem oldu! 'Muhaliflerle 10 dakika bir odaya koysunlar...'

"BOYNUNA SARILARAK ÇIKARSINIZ BU KAPIDAN"

Gazeteci Türker İnan’ın YouTube kanalında konuk olan Uçan, “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aran nasıl, yani bir yerde denk geldiniz mi?” sorusuna cevap verdi. Uçan, "Çoğu kez denk geldik. Sever de beni sağ olsun. Müthiş bir insan. İnanılmaz bir adam. Bazı muhalif arkadaşlarım var böyle. Diyorum ki: Bakın arkadaşlar, sizi Sayın Cumhurbaşkanımızla 10 dakika bir odaya koysunlar. İki dakika sizinle konuşsun. Boynuna sarılarak çıkarsınız bu kapıdan. Öyle bir aurası var. Unutmuyor. İnanılır gibi değil." sözlerini kullandı.

Oyuncu Cem Uçan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için sözleri gündem oldu! 'Muhaliflerle 10 dakika bir odaya koysunlar...'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna başlıklı liderler zirvesinde: Barış masası için yeni adımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddete karşı net mesaj! 'En ön safta yer alacağım'
'Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz?' anketi! Erdoğan'ın fark attığı listede, muhalefette sürpriz sonuçlar
ETİKETLER
#recep tayyip erdoğan
#youtube
#Politik
#Cem Uçan
#Hayranlık
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.