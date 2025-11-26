Oyuncu Cem Uçan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için sözleri gündem oldu! 'Muhaliflerle 10 dakika bir odaya koysunlar...'

Filinta, Diriliş Ertuğrul, Payitaht gibi dizilerde rol alan oyuncu Cem Uçan, katıldığı bir YouTube programında Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı sözler dikkat çekti. Erdoğan'a hayranlığını dile getiren "Müthiş bir insan. İnanılmaz bir adam" ifadelerini kullandı. Uçan'ın sözleri kısa sürede gündeme oturdu.

"BOYNUNA SARILARAK ÇIKARSINIZ BU KAPIDAN"

Gazeteci Türker İnan’ın YouTube kanalında konuk olan Uçan, “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aran nasıl, yani bir yerde denk geldiniz mi?” sorusuna cevap verdi. Uçan, "Çoğu kez denk geldik. Sever de beni sağ olsun. Müthiş bir insan. İnanılmaz bir adam. Bazı muhalif arkadaşlarım var böyle. Diyorum ki: Bakın arkadaşlar, sizi Sayın Cumhurbaşkanımızla 10 dakika bir odaya koysunlar. İki dakika sizinle konuşsun. Boynuna sarılarak çıkarsınız bu kapıdan. Öyle bir aurası var. Unutmuyor. İnanılır gibi değil." sözlerini kullandı.