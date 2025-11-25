Menü Kapat
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna başlıklı liderler zirvesinde: Barış masası için yeni adımlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna konulu Gönüllü Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı. Çevrim içi düzenlenen görüşmede Erdoğan müzakereler için İstanbul adresini işaret etti. Savaşın sona erdirilmesine ilişkin atılan adımlar ele alındı.

Haber Merkezi
25.11.2025
25.11.2025
saat ikonu 21:47

Cumhurbaşkanı Gönüllü Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne çevrim içi katılarak ve arasındaki savaşın bitirilmesi için atılan yeni adımları liderlerle ele aldı.

BARIŞ ÇABALARINDA TÜRKİYE DEVREDE

İletişim Başkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna konusunda Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi’nin çevrimiçi toplantısına katıldı.

Toplantıda Ukrayna-Rusya Savaşı’ndaki son durum, savaşın sona erdirilmesine ilişkin atılan adımlar ve çabaları ele alındı.

Cumhurbaşkanımız toplantıda, Türkiye’nin adil ve kalıcı barışın bir an önce sağlanması için tarafların doğrudan temaslarını kolaylaştıracak diplomatik gayretlerine devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanımız, taraflar arasındaki doğrudan müzakerelerin İstanbul’da yapılabileceğini, Türkiye’nin bunun için Ukrayna ve Rusya taraflarıyla temas halinde olduğunu ifade etti.

Toplantıda, Türkiye olarak enerji ve liman altyapılarını kapsayan bir ateşkesin taraflar arasında kapsamlı barış anlaşmasının müzakeresi açısından elverişli koşulları sağlayacak bir düzenleme olabileceği görüşü ifade edilmiştir.

35 ülkenin temsilcilerinin yer aldığı toplantıda katılımcılar, kalıcı barış için yapılması gerekenler konusunda görüş alışverişinde bulundu."

