Tayland'da sel kabusu! Olağanüstü hal ilan edildi

Tayland Hükümeti Halkla İlişkiler Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul sel felaketi yaşanan Songkhla eyaletinde olağanüstü hal ilan eden kararnameyi imzaladı.

Açıklamada, "Çeşitli kurumlar, afet bölgelerindeki insanlara yardım etmek, gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri sağlamak için görevlendirildi." ifadelerine yer verildi.

Tayland Meteoroloji Departmanı, başta Songkhla olmak üzere ülkenin güneyindeki çeşitli şehirlerde etkili olması beklenen şiddetli yağış ve sel riskine karşı uyarı yayımladı.

SELLERDE 2.7 MİLYON KİŞİ ETKİLENDİ, 33 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ayrıca Meteoroloji Departmanı, ülkenin güneyinde yağışların yer yer yüzde 70'e ulaşmasının beklendiğini belirterek, ani sel ve su seviyelerinde yükselme riskine karşı uyarıda bulundu.

Tayland'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 2,7 milyon kişi etkilenmiş, 33 kişi hayatını kaybetmişti.

Güney ve Güneydoğu Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara neden oluyor.