Memur ve memur emeklisi zammı için kritik tarih belli oldu! İşte en yüksek oran

Kasım 26, 2025 11:14
1
Memur ve memur emeklisi

Memur ve memur emeklisi maaşları için zam oranının belli olmasında kritik süreç başladı. Yeni memur maaş hesabı için TÜİK'ten sadece Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.

 

2
Memur ve memur emeklisi

Kasım ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte memur memur ve memur emeklisine yapılacak zam için 5. oran da belli olmuş olacak. Peki memur ve memur emeklisi maaşı kaç TL olacak?

Memur ve memur emeklisine gelecek zam oranı yıl sonu enflasyon rakamıyla birlikte kesinleşecek. 
 

3
ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 2.06, ağustos ayında yüzde 2.04, eylül ayında ise yüzde 3,23 olarak gerçekleşmişti. Yıllık enflasyon ise yüzde 33,29 olmuştu.

 

4
enflasyon

Kasım ayında açıklanan TÜİK verilerine göre Ekim ayında enflasyon yüzde 2.55 oldu. Yıllık enflasyon ise 32.87'ye geriledi. Ekim ayı enflasyon rakamıyla 4. zam oranı belli olurken, Kasım ayı enflasyon verileriyle 5. zam oranı da belli olacak.
 

5
KASIM AYI ENFLASYONU NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

KASIM AYI ENFLASYONU NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TÜİK, Kasım ayı enflasyon (TÜFE) rakamlarını 3 Aralık Çarşamba günü saat 10.00'da açıklayacak. Geriye sadece Ocak ayında açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamı kalacak.
 

6
MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE ZAM ORANI

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE ZAM ORANI

Merkez Bankası (TCMB) 25 ila 29 arasında gerçekleşmesi beklenen 2025 yılı enflasyon tahminini yüzde 31 ila 33 arasına yükseltti. Merkez Bankası'nın 2025 yılı için beklentisine göre enflasyon yüzde 31 olması halinde memur ve memur emeklilerine yüzde 18,7'lik zam yapılacak. Yüzde 33 gerçekleşmesi halinde ise zam oranı yüzde 20,5 olarak hesaplanacak.
 

7
Piyasa Katılımcıları Anketi

TCMB tarafından Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan ekonomistlerin enflasyon beklentilerine göre ise enflasyon yüzde 13,31 oranında gerçekleşecek. Memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı yüzde 7,91 olacak. Yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı ile toplamda yüzde 19,78 oranında zam yapılacak.
 

8
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 60 BİN LİRAYI GEÇECEK

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 60 BİN LİRAYI GEÇECEK

Böylelikle en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 60 bin 492 liraya, en düşük memur emekli aylığı 22 bin 671 liradan 27 bin 155 TL'ye yükselecek.
 

9
enflasyon beklentileri

KASIM AYI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan 68 ekonomist de yüzde 31,77 olan enflasyon beklentilerini kasım ayında yüzde 32,20'ye çıkardı.

 

10
Kasım ayı enflasyon beklentilerine göre yeni zam hesabı

Ankette göre Kasım enflasyon beklentisi yüzde 1,59 olarak şekillendi.

Kasım ayı enflasyon beklentilerine göre yeni zam hesabı:

• Toplam enflasyon: %12

• 5 aylık oluşacak enflasyon farkı: 6,67

• Toplu sözleşme zammı: %11

• Toplam kümülatif zam: yüzde 18,4
 

11
zam

5 AYLIK VERİLERE GÖRE ZAM TABLOSU

İşte 5 aylık enflasyon beklentilerine göre polis, öğretmen, hemşire, doktor için yeni zam tablosu

 

