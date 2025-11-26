Memur ve memur emeklisi zammı için kritik tarih belli oldu! İşte en yüksek oran

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE ZAM ORANI

Merkez Bankası (TCMB) 25 ila 29 arasında gerçekleşmesi beklenen 2025 yılı enflasyon tahminini yüzde 31 ila 33 arasına yükseltti. Merkez Bankası'nın 2025 yılı için beklentisine göre enflasyon yüzde 31 olması halinde memur ve memur emeklilerine yüzde 18,7'lik zam yapılacak. Yüzde 33 gerçekleşmesi halinde ise zam oranı yüzde 20,5 olarak hesaplanacak.

