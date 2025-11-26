Yahudi asıllı kuzen dehşet saçtı! Barışmak için gittiği restoranda katledildi

Kategoriler
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir restoranda çıkan tartışma silahlı saldırıya döndü. Edinilen bilgilere göre, biri yabancı uyruklu olan Yahudi asıllı kuzenler barışmak için bir restoranda buluştu. Yabancı uyruklu I.M. ile Doğan Duman arasında tartışma çıktı.
Çıkan tartışmanın ardından kavgaya dönen olayda yabancı uyruklu I.M. yanında bulunan tabancayla Doğan Duman'a restoran çıkışında ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Duman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaçan I.M. ile yanındaki kişi, Güzelyurt Mahallesi Şehit Mustafa Göktürk Caddesi'nde yakalandı. Öte yandan, olay yerinde yapılan incelemede 22 boş kovan tespit edildi.