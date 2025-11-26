Yahudi asıllı kuzen dehşet saçtı! Barışmak için gittiği restoranda katledildi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir restoranda çıkan tartışma silahlı saldırıya döndü. Edinilen bilgilere göre, biri yabancı uyruklu olan Yahudi asıllı kuzenler barışmak için bir restoranda buluştu. Yabancı uyruklu I.M. ile Doğan Duman arasında tartışma çıktı.

TABANCAYLA SALDIRDI

Çıkan tartışmanın ardından kavgaya dönen olayda yabancı uyruklu I.M. yanında bulunan tabancayla Doğan Duman'a restoran çıkışında ateş etti.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Duman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

KAÇAN KUZEN YAKALANDI

Kaçan I.M. ile yanındaki kişi, Güzelyurt Mahallesi Şehit Mustafa Göktürk Caddesi'nde yakalandı. Öte yandan, olay yerinde yapılan incelemede 22 boş kovan tespit edildi.