TGRT Haber
15°
Yaşam
Silahlı kavgada ateşlenen kurşun genç kızı hayattan kopardı! Gözaltı sayısı 16'ya çıktı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 19 yaşındaki Rümeysa Sanpur yolda yürürken tabancayla açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Rümeysa'nın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 16'ya yükseldi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.11.2025
15:44
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
15:44

Lüleburgaz ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde 21 Kasım Cuma günü akşam saatlerinde yolda yürürken tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki Rümeysa Sanpur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Silahlı kavgada ateşlenen kurşun genç kızı hayattan kopardı! Gözaltı sayısı 16'ya çıktı

SİLAHLI KAVGADA AÇILAN ATEŞ GENÇ KIZI HAYATTAN KOPARDI

Silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 12 kişi olayın hemen ardından gözaltına alınmış, başsavcılık olayın aydınlatılması için üç savcı görevlendirmişti. Sanpur'un ölümüyle ilgili soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edilirken, daha önce gözaltına alınan 12 şüphelinin işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.

