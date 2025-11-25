İslam Memiş altın için yıl sonu uyarısı yaptı! Tepki alımları başladı: Kritik seviye belli oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Piyasalarda altın ve gümüşte tepki alımları görüldüğünü belirten Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcılar için bu haftanın önemine dikkat çekerek kritik ve çok önemli uyarılarda bulundu.
Katıldığı bir televizyon programında konuşan Memiş, kripto para piyasalarında özellikle Bitcoin’de sınırlı bir toparlanma olduğunu aktarırken, "genel olarak sakin bir seyir devam ediyor" dedi. Bu hafta ABD’deki Şükran Günü tatili nedeniyle perşembe günü tam gün, cuma günü ise yarım gün piyasaların kapalı olacağını hatırlatan Memiş, küresel piyasalarda düşük hacimli ve sakin bir görünüm beklendiğini ifade etti. İçeride ise “ek bir olumsuzluk ya da ekstra hikâye bulunmuyor” değerlendirmesinde bulundu.
Kayıt dışı para hareketlerinin giderek azaldığını vurgulayan Memiş, karapara aklama veya havalecilik gibi yöntemlerin Türkiye’de sona erdirildiğini belirtti. Geçmişte küçük bürolar üzerinden şifreli para transferi yapan "gizli tüccarlar"a yönelik operasyonların sıklaştığını söyleyerek bu sistemin “tamamen tasfiye edildiğini” ifade etti.
Finansal okuryazarlık kapsamında ons altının yalnızca rakamsal bir kavram olmadığına dikkat çeken Memiş, "Bir adet ons altın 31.10 gramdır ve güncel fiyatıyla yaklaşık 181.950 liraya denk geliyor" dedi.
Memiş, ons altının fiziki olarak da alınıp satılabildiğini, yatırımcıların sadece gram altına yönelmek zorunda olmadığını vurguladı. Şu anda ons altının yaklaşık 4.140 dolar seviyesinde bulunduğunu, 4.000–4.150 dolar aralığında dalgalandığını belirtti.
Altın ve gümüşün haftaya düşüşle başladığını dile getiren Memiş, "Geçen hafta fiziki altın Kapalıçarşı’da 5.771 liradan kapanmıştı; şu anda 5.765 lira civarında" dedi. Ons altının ise geçen hafta 4.085 dolar seviyesindeyken bugün 4.065 dolar civarında işlem gördüğünü, yıl sonuna kadar iyimser seyrin korunmasının beklendiğini aktardı.
Kısa vadeli teknik seviyelere de işaret eden Memiş, ons altında 3.800 dolar destek, 4.200 dolar direnç seviyelerinin öne çıktığını belirtti ve "4000 doların altına sarkmaların kısa vadede devam etmesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Gram altın için yılın son alım fırsatlarının kaçırılmaması gerektiğini vurgulayan Memiş, "5500 lira destek, 5750 lira direnç seviyesi olarak izleniyor. Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar veya alım fırsatı kollayanlar yıl sonuna kadar görülebilecek düşüşleri kısa vadeli alım fırsatı olarak değerlendirmeli" ifadelerini kullandı.
ALIŞ: 4.143,80 dolar
SATIŞ: 4.144,52 dolar
ALIŞ: 5.659,04 TL
SATIŞ: 5.659,86 TL
ALIŞ: 9.505,00 TL
SATIŞ: 9.584,00 TL