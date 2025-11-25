İslam Memiş altın için yıl sonu uyarısı yaptı! Tepki alımları başladı: Kritik seviye belli oldu

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Memiş, kripto para piyasalarında özellikle Bitcoin’de sınırlı bir toparlanma olduğunu aktarırken, "genel olarak sakin bir seyir devam ediyor" dedi. Bu hafta ABD’deki Şükran Günü tatili nedeniyle perşembe günü tam gün, cuma günü ise yarım gün piyasaların kapalı olacağını hatırlatan Memiş, küresel piyasalarda düşük hacimli ve sakin bir görünüm beklendiğini ifade etti. İçeride ise “ek bir olumsuzluk ya da ekstra hikâye bulunmuyor” değerlendirmesinde bulundu.

