Su kuyusundaki hayvanlar hayrete düşürdü! "Tam 3 tane çıktı"

Denizli’nin Buldan ilçesinde bulunan asırlık su kuyusundan su çeken vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında ne yapacağını bilemedi. Kovanın içerisindeki semenderleri ilk gördüğünde ne olduğunu anlayamayan vatandaş, daha sonra bu hayvanların tatlı su semenderleri olduğunu öğrendi. Semenderleri bulan vatandaş, daha sonra 3 canlıyı tekrar doğal yaşam alanlarına bıraktı.