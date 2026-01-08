Menü Kapat
Atletico Madrid Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler maç kadrosu ilk 11'inde yok

Atletico Madrid Real Madrid maçı hangi kanalda canlı yayın ile ekranlara geliyor belli oldu. Atletico Madrid - Real Madrid maç kadrosu açıklandı. Atletico Madrid Real Madrid canlı izle, HD şifresiz kanal detayları netleşti. İspanya Süper Kupa yarı finalinde bu akşam Madrid derbisi sahne alacak. Atletico Madrid ile Real Madrid, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada final bileti için mücadele edecek. Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu’nda yapılacak müsabaka, sezonun ilk kupa randevularından biri olarak futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Atletico Madrid Real Madrid canlı kaçak yayın suçtur. İşte Atletico Madrid Real Madrid canlı izle bilgileri…

Atletico Madrid Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler maç kadrosu ilk 11'inde yok
Atletico Madrid ile Real Madrid arasındaki İspanya Süper Kupa yarı finali, 22.00’de oynanacak. Kazanan ekip, pazar günü Barcelona ile finalde karşı karşıya gelecek. Atletico Madrid Real Madrid maç kadrosu ilk 11'ler açıklandı.

Atletico Madrid Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler maç kadrosu ilk 11’inde yok

ATLETİCO MADRİD REAL MADRİD CANLI İZLE

İspanya Süper Kupa yarı finalinde oynanacak Atletico Madrid Real Madrid karşılaşması, Türkiye’de dijital yayın platformu üzerinden futbolseverlerle buluşacak. Madrid derbisinin yurt dışı organizasyon kapsamında Suudi Arabistan’da yapılması nedeniyle yayın hakları da turnuva özelinde belirlenmiş durumda. Karşılaşma, internet tabanlı yayın sayesinde bilgisayar, mobil cihaz ve akıllı televizyonlardan takip edilebilecek.

Atletico Madrid Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler maç kadrosu ilk 11’inde yok

Mücadeleyi izlemek isteyen kullanıcıların, yayın platformunda aktif bir üyeliğe sahip olması gerekecek. Yayın, canlı aktarımın yanı sıra tekrar izleme ve farklı cihazlardan erişim imkânı sunacak. Atletico Madrid Real Madrid maç saatinin 22.00 olarak açıklanmasıyla birlikte yayın akışı da bu saat doğrultusunda planlandı.

Atletico Madrid Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler maç kadrosu ilk 11’inde yok

ATLETİCO MADRİD REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid Real Madrid maçı, Türkiye’de S Sport Plus platformu üzerinden yayınlanacak. Karşılaşma, uydu ya da kablolu televizyon kanallarından değil, yalnızca dijital üyelik sistemiyle izlenebilecek. Yayın, platformun canlı spor içerikleri kapsamında futbolseverlere sunulacak.

Atletico Madrid Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler maç kadrosu ilk 11’inde yok

S Sport Plus, İspanya Süper Kupa organizasyonu çerçevesinde bu karşılaşmanın Türkiye yayın hakkını elinde bulunduruyor. Yayın sırasında Atletico Madrid Real Madrid maç önü ve maç yayını platform üzerinden erişime açık olacak ve izleme işlemi internet bağlantısı ile gerçekleştirilecek.

Atletico Madrid Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler maç kadrosu ilk 11’inde yok

ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇ KADROSU

Atletico Madrid - Real Madrid maç kadrosu açıklandı:

Atletico Madrid 11: Oblak, Ruggeri, Hancko, Pubill, Llorente, Baena, Gallagher, Koke, Simeone, Alvarez, Sörloth

Real Madrid 11: Courtois, Carreras, Rüdiger, Asencio, Valverde, Bellingham, Tchouameni, Camavinga, Rodrygo, Vinicius, Gonzalo Garcia

Atletico Madrid Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler maç kadrosu ilk 11’inde yok

ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD NEREDE İZLENİR?

Atletico Madrid Real Madrid maçı, S Sport Plus’ın resmi internet sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden izlenebilecek. Bilgisayar kullanıcıları, web tarayıcıları aracılığıyla platforma giriş yaparak canlı yayına ulaşabilecek. Mobil cihazlar için Android, iOS ve Huawei işletim sistemlerine uygun uygulamalar kullanılabilecek.

Atletico Madrid Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler maç kadrosu ilk 11’inde yok

Ayrıca Smart TV kullanıcıları da televizyonlarının uygulama mağazalarından S Sport Plus uygulamasını indirerek karşılaşmayı izleyebilecek. Apple TV, Xbox Series X/S gibi cihazlar üzerinden de platforma erişim sağlanabilecek. Tüm bu yöntemler için aktif abonelik şartı bulunacak.

Atletico Madrid Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler maç kadrosu ilk 11’inde yok

ATLETİCO MADRİD REAL MADRİD MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Madrid derbisini yurt dışında farklı yayıncılar da ekranlara taşıyacak. ABD’de ESPN Deportes, Almanya’da DAZN, Arjantin’de Flow Sports, Danimarka’da Bold+ ve Portekiz’de Sport TV1 karşılaşmayı yayınlayacak kanallar arasında yer alacak. Bu yayınlar, ilgili ülkelerin yayın politikalarına göre izlenebilecek.

Atletico Madrid Real Madrid maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

ABD: ESPN Deportes

Almanya: DAZN

Arjantin: Flow Sports

Danimarka: Bold+

Portekiz: Sport TV1

Atletico Madrid Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler maç kadrosu ilk 11’inde yok

S SPORT PLUS ATLETİCO MADRİD REAL MADRİD MAÇI İZLE

S Sport Plus, Türkiye’de dijital spor yayıncılığı alanında faaliyet gösteren bir platform olarak birçok uluslararası organizasyonu yayın akışına dahil ediyor. Platformda Premier League, LaLiga, Serie A, NBA, EuroLeague, Formula 1, MotoGP ve UFC gibi organizasyonlar yer alıyor. Atletico Madrid Real Madrid karşılaşması da bu içerikler arasında bulunuyor.

Atletico Madrid Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler maç kadrosu ilk 11’inde yok

Platform tamamen internet üzerinden hizmet verdiği için uydu veya kablo bağlantısı gerektirmiyor. Şifresiz bir yayın seçeneği sunulmuyor ve karşılaşmayı izlemek için ücretli üyelik şartı bulunuyor. Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra Atletico Madrid Real Madrid S Sport Plus maç yayını, farklı cihazlar üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

