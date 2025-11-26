Sokak hayvanlarını beslemek yasak mı? İstanbul Valiliği açıklama yaptı

İstanbul Valiliği tarafından 24 Kasım 2025 tarihinde "Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Yapılması Gereken İş ve İşler Hakkında" başlıklı bir genelge yayımlandı. Birçok kuruma gönderilen genelgenin ardından sokak hayvanlarını beslemek yasak mı sorusu gündeme geldi.

SOKAK HAYVANLARINI BESLEMEK YASAK MI?

İstanbul Valiliği tarafından belediyeler başta olmak üzere birçok kuruma gönderilen genelgede yer alan bilgilere göre İstanbul genelinde sokak köpeklerini kontrolsüz belsemek yasaklandı.

Söz konusu durumun sıralı sorumlu amirlerce titizlikle takip edilmesi, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi gerektiği belirtildi.

SOKAK HAYVANLARINI BESLEMEK NEDEN YASAK?

İstanbul Valiliği'nin yayımladığı genelgede haşere ve kemirgen popülasyonundaki artışın, çevresel kirliğin ve ekolojik dengenin bozulmasının önüne geçmek amacıyla bu kararın alındığı belirtildi. Halk sağlığı ve güvenliğini korumak amacıyla sokak köpeklerinin kontrolsüz bir şekilde beslenmesi yasaklandı.

İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan genelgede yer alan ifadeler şöyle:

"İlimiz genelindeki tüm belediyelere doğal yaşam alanı ve bakımevi kurulması amacıyla yer tahsisleri yapılmış olup, tahsis edilen alanlarda projelendirme, ihale ve inşaat süreçlerinin ivedilikle tamamlanması, sahipsiz köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması ve rehabilitasyon süreçlerinin hızlandırılarak, köpeklerin bakımevi/doğal yaşam alanlarına nakillerinin meri mevzuat hükümlerine uygun, ivedi bir şekilde gerçekleştirilmesi, 02.07.2025 tarihli İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nın 5. maddesinde de karar verildiği üzere; haşere ve kemirgen popülasyonundaki artışın, çevresel kirliliği ve ekolojik denge bozulmalarının önüne geçmek; ayrıca halk sağlığı ve güvenliği açısından karşılaşılabilinecek riskleri azaltmak amacıyla özellikle sağlık ve eğitim kurumları, havalimanları, ibadethaneler, park, bahçe, yol kenarları ve oyun alanlarında sahipsiz köpeklere yönelik kontrolsüz beslemeye müsaade edilmemesi, konunun sıralı sorumlu amirlerce titizlikle takip edilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ayrıca, sahipsiz hayvanlardan kaynaklanabilecek can mal kaybı ile tüm zararların, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda belediyelerin görev ve sorumluluklarını ihmal etmesi kapsamında değerlendirileceği hususunda; bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."