Tapu sahibi olan herkesi ilgilendiriyor: Son gün 1 Aralık! Cezası belli oldu

EMEKLİLERDE MUAFİYET İÇİN ÇALIŞMAMA DETAYI!

Emekli vatandaşların vergi muafiyetinden yararlanabilmesi için aktif bir işte çalışmamaları gerekiyor. Emekli maaşı alıp aynı zamanda ticari faaliyet sürdüren veya ücret karşılığı çalışanlar muafiyetten yararlanamıyor. Ancak iş hayatlarını sonlandırdıkları andan itibaren muafiyet hakları devreye giriyor.

Ayrıca hem geliri olmayan kişilerin hem de emeklilerin, mevduat faizi, temettü ve benzeri gelirlerinin toplamının geçen yıl 230 bin TL'yi aşmaması gerekiyor.