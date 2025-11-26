Tapu sahibi olan herkesi ilgilendiriyor: Son gün 1 Aralık! Cezası belli oldu

Kategoriler
Emlak vergisinde ikinci taksit için son gün 1 Aralık. Süreyi kaçıran gayrimenkul sahiplerini aylık %3,7 gecikme faizi bekliyor. Peki kimler vergiden tamamen muaf, yeni emekli olanlar ödeme yapacak mı? İşte cezaya düşmemek için kritik ayrıntılar…
İKİNCİ TAKSİTTE SONA GELİNDİ
Emlak vergisinin ikinci taksit ödemelerinde sona yaklaşıldı. 1 Aralık son gün olarak belirlenirken, uzmanlar borcu bulunan vatandaşları gecikme faiziyle karşılaşmamak için ödemelerini zamanında yapmaları konusunda uyarıyor. Vergisini geç ödeyenler için uygulanacak faiz oranı ise yüzde 3,7 olarak açıklandı.
YÜZ YÜZE BİLGİ DE ALINABİLİYOR
Vatandaşlar, borç durumlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilir ya da bağlı oldukları belediyelerin Mali Hizmetler Birimi’ne giderek yüz yüze bilgi alabilir. Öte yandan Meclis’in, 2026 yılında aşırı artışların önüne geçilmesi amacıyla emlak vergisiyle ilgili düzenlemeyi gündemine alması bekleniyor.
EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF?
Uzmanlar, 1 Aralık yaklaşırken emlak vergisinden kimlerin muaf olduğuna dair önemli detayları da paylaştı. Buna göre aşağıdaki gruplar emlak vergisi ödemiyor:
EMEKLİLERDE MUAFİYET İÇİN ÇALIŞMAMA DETAYI!
Emekli vatandaşların vergi muafiyetinden yararlanabilmesi için aktif bir işte çalışmamaları gerekiyor. Emekli maaşı alıp aynı zamanda ticari faaliyet sürdüren veya ücret karşılığı çalışanlar muafiyetten yararlanamıyor. Ancak iş hayatlarını sonlandırdıkları andan itibaren muafiyet hakları devreye giriyor.
Ayrıca hem geliri olmayan kişilerin hem de emeklilerin, mevduat faizi, temettü ve benzeri gelirlerinin toplamının geçen yıl 230 bin TL'yi aşmaması gerekiyor.
YENİ EMEKLİLERİN DURUMU NE OLACAK?
Bu yıl emeklilik dilekçesi veren kişilerin, 2025 yılı emlak vergisini ödeme yükümlülüğü sürüyor. Bu gruptaki vatandaşlar muafiyet hakkından ancak 2026 yılından itibaren yararlanabilecek.
SATILAN KONUTTA VERGİYİ KİM ÖDEYECEK?
Aynı yıl içinde evi satanlar için emlak vergisi sorumluluğu eski malikte kalıyor. Alıcı ise ilk vergisini 2026 yılından itibaren ödemeye başlıyor.
Yeni ev alanların yıl sonuna kadar belediyeye bildirim yapması zorunlu. Tapu tescili yılın son 3 ayında yapıldıysa bildirim, tescil tarihini izleyen 3 ay içinde yapılabiliyor. Bildirimlerin e-Devlet’ten de yapılabildiği, süresinde bildirim yapmayanlara ise ceza uygulandığı hatırlatılıyor.