Vergi ve harçlara gelecek zam oranı belli oldu: Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de

2026 yılında vergi, harç, motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezası gibi idari para cezalarında uygulanacak yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Geçtiğimiz ay enflasyon rakamlarıyla belli olan oranda değişikliğe gidilmedi ve yüzde 25,49 olarak açıklandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranına göre yüzde 25,49 oranında yükseltme yapılacak.