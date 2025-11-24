Menü Kapat
Editor
 Onur Kaya

Meclis'te gündem yoğun: Vergi, bütçe ve yargı paketi mesaisi başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun mesaisine devam ediyor. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bu hafta 4 bakanlığın 2026 yılı bütçesi ele alınacak. Meclis Genel Kurulu'nda yeni vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi görüşülecek. Ayrıca 11. Yargı Paketi'nin de Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.11.2025
07:36
|
GÜNCELLEME:
24.11.2025
07:54

TBMM'de bu hafta gündem yoğun olacak. Meclis Plan ve Komisyonu, bütçe maratonunda son haftaya girdi.

4 BAKANLIĞIN BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2026 bütçeleri görüşülecek.

Bakanlıkların tamamlanmasının ardından 1 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı bütçesi ele alınacak. 8 Aralık'ta ise bütçenin Genel Kurul aşaması başlayacak.

Meclis'te gündem yoğun: Vergi, bütçe ve yargı paketi mesaisi başlıyor

EMLAK VERGİSİ ARTIŞINA TAVAN SINIRI

Öte yandan artışına tavan uygulaması geliyor. TBMM Genel Kurulu, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren üzerindeki mesaisine devam edecek. Emlak vergisinde yaşanan yüksek artışlara yönelik çözüm, bu teklifin içinde yer alacak.

Düzenlemeyle vergi artışlarına bir tavan sınır getirilmesi planlanıyor. Teklifle; bir takvim yılı içinde elde edilen mesken kira gelirlerine yönelik vergi istisnası (emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar hariç) kaldırılacak. Bu grup dışındakiler kira geliri ne kadar olursa olsun vergi ödeyecek.

Meclis'te gündem yoğun: Vergi, bütçe ve yargı paketi mesaisi başlıyor

BİRÇOK SEKTÖRE YILLIK RUHSAT HARCI GELİYOR

Yeni düzenlemeyle birçok sektöre yıllık ruhsat harcı gelecek. Tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemlerine ilişkin harç istisnası kaldırılacak. Bu işlemlerden satış ve devir bedeli üzerinden bin liradan az olmamak kaydıyla nispi noter harcı alınacak. Sıfır ve ikinci el araç satışlarından binde 2 oranında harç tahsil edilecek.

Teklifle kuyumculuk, ikinci el taşıt satışı, bazı özel sağlık kuruluşlarının belgeleriyle, kıymetli madenler ve hayvancılık işletme ruhsatlarından yıllık vergi harcı alınacak.

Meclis'te gündem yoğun: Vergi, bütçe ve yargı paketi mesaisi başlıyor

YANLIŞ BEYAN CEZASI ARTACAK

Gayrimenkul satışında yanlış beyan yapılmasına verilen yüzde 25 oranındaki ceza bir kat artırılacak.

Teklifle sigorta prim destekleriyle ilgili de düzenleme yapılıyor. Doğum hariç borçlanma prim oranı yüzde 32'den yüzde 45'e çıkarılıyor. Durdurulan Bağ-Kur sigortalılık sürelerinin ihya prim oranı da yüzde 45'e çıkarılacak. Prime esas kazanç üst sınırı ise asgari ücretin 7.5 katından 9 katına yükseltilecek.

Meclis'te gündem yoğun: Vergi, bütçe ve yargı paketi mesaisi başlıyor

11. YARGI PAKETİ SON AŞAMADA

Öte yandan AK Parti 11. 'ne ilişkin son hazırlıklarını da tamamladı. Kanun teklifinin bu hafta Meclis'e sunulması bekleniyor. Düzenlemeyle 18 yaş altındaki çocukları kullanan suç örgütlerine verilecek cezalar ağırlaşacak. Toplum huzuru bozma, havaya ateş açma ve trafikte yol kesme gibi suçlarda da cezaların caydırıcılığı artırılacak.

