Editor
 Onur Kaya

TBMM'de sandalye dağılımı değişti: CHP'nin milletvekili sayısı arttı

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) sandalye dağımı değişti. Son 5 ayda 4 bağımsız milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) saflarına geçti. İşte partilerin milletvekili sayısında son durum...

TBMM'de sandalye dağılımı değişti: CHP'nin milletvekili sayısı arttı
24.11.2025
24.11.2025
'de koltuk dağılımı yeniden şekillendi. Son 5 ayda Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni katılımların olmasıyla sayıları değişti.

CHP'NİN MİLLETVEKİLİ SAYISI ARTTI

Temmuz ayında Gelecek Partisi'nden istifa eden ve yoluna bağımsız milletvekili olarak devam eden Doğan Demir, son grup toplantısında 'ye katıldı. Demir'e CHP rozetini Genel Başkan Özgür Özel taktı.

TBMM'de sandalye dağılımı değişti: CHP'nin milletvekili sayısı arttı

Mecliste son 5 ayda Demir'den önce bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar'ın CHP'ye katılması ile partinin TBMM'deki sandalye sayısı 135'ten 139'a yükseldi.

TBMM'de sandalye dağılımı değişti: CHP'nin milletvekili sayısı arttı

MECLİS'TE 8 KOLTUK EKSİLDİ

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum ile seçim bölgelerinden belediye başkanı seçilen CHP milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal'ın istifaları nedeniyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 600'den 592'ye indi.

TBMM'de sandalye dağılımı değişti: CHP'nin milletvekili sayısı arttı

TBMM SANDALYE DAĞILIMI

TBMM'de partilere göre yeni sandalye dağılımı şöyle:

  • Adalet ve Kalkınma Partisi: 272
  • Cumhuriyet Halk Partisi: 139
  • Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 56
  • Milliyetçi Hareket Partisi: 47
  • İYİ Parti: 29
  • Yeni Yol Partisi: 21
  • Bağımsız: 10
  • Yeniden Refah Partisi: 4
  • Hür Dava Partisi: 4
  • Türkiye İşçi Partisi: 3
  • Demokratik Bölgeler Partisi: 2
  • Emek Partisi: 2
  • Saadet Partisi: 1
  • Demokratik Sol Parti: 1
  • Demokrat Parti: 1

Toplam: 592

ETİKETLER
#chp
#tbmm
#milletvekili
#parlamento
#Siyasipartiler
#Koltukdağılımı
#Politika
