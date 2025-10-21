İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Dikbayır CHP'ye geçti: Bir avuç çakıl taşı olmaya geldim

22 ay önce İYİ Parti'den ihraç edilen Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP'ye katıldı. Dikbayır'ın üyelik rozetini, grup toplantısının başında Özgür Özel taktı.

"BİR AVUÇ ÇAKIL TAŞI OLMAYA GELDİM"

Parti kürsüsüne gelerek CHP'ye daveti için Özel'e teşekkür eden Dikbayır "CHP iktidarında adalet başta olmak üzere ülkem yeniden inşa edilirken ben buraya bir avuç çakıl taşı olmaya geldim. Çok onurlu bir yapıda mücadele veriyoruz, vereceğiz. Hiçbirimiz Atatürk'ten daha zor durumda değiliz. İnanacağız, çok çalışacağız ve başaracağız." diye konuştu.

İYİ PARTİ'DEN NEDEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ?

Ümit Dikbayır, İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in ailesinin banka hesaplarını incelettiği iddiasının ardından tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildikten sonra 5 Aralık 2023 tarihinde partisinden ihraç edilmişti. Dikbayır, ihraç edildikten sonra mecliste bağımsız olarak milletvekilliği görevine devam etti.