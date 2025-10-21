Ziraat Bankkart Fenerbahçe Medicana'yı devirip Şampiyonlar Kupası şampiyonu oldu

Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe Medicana 2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası final maçı için karşı karşıya geldi. Ankara ekibi, Malatya'da oynanan dev finalde sarı lacivertlileri 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Şampiyonlar Kupası şampiyonu olan Ziraat Bankkart, kupayı 5. kez müzesine götürerek kupayı en çok kazanan takım ünvanına sahip oldu.

Ayrıntılar geliyor...