Fenerbahçe'de Portekizli yıldız transferi: Sözleşmesi sona eriyordu!

Fenerbahçe orta sahasında Ruben Neves hesapları başladı. Halihazırdaki teknik kapasiteyi yükseltmek isteyen Fenerbahçe, Al Hilal ile kontratının son aylarında olan Ruben Neves'in durumunu takibe aldı.
Fenerbahçe'de orta saha arayışları uzun zamandır devam ederken, sürpriz şekilde Ruben Neves ismi de gündeme geldi. Şu an için Al Hilal ile olan anlaşmasının son aylarına giren Ruben Neves; Avrupa'ya dönme kararı alması halinde, Fenerbahçe tarafından resmi temaslar başlatılacak.
Fenerbahçe'nin transferdeki yeni gözdesi Ruben Neves, 55 milyon Euro bonservis karşılığında Wolves ile yollarını ayırmış ve Al Hilal'e imza atmıştı.
Avrupa'da pek çok talibi olan ve Al Hilal'de olmasına rağmen Portekiz Milli Takımı'nda hala şans bulan Ruben Neves'in, transfer kararını yakın zamanda netleştirmesi bekleniyor.
Suudi Arabistan'ın Al Hilal ekibiyle toplamda 98 maça çıkan Ruben Neves, bu süreçte 11 gol ile 24 asistlik katkı sağlamıştı.