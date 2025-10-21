Menü Kapat
Spor
Fenerbahçe'de Portekizli yıldız transferi: Sözleşmesi sona eriyordu!

Fenerbahçe'nin transferdeki yeni hedefi Ruben Neves oldu. Fenerbahçe yönetimi, kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Ruben Neves'i transfer listesine ekledi.

Fenerbahçe'de Portekizli yıldız transferi: Sözleşmesi sona eriyordu!
orta sahasında Ruben Neves hesapları başladı. Halihazırdaki teknik kapasiteyi yükseltmek isteyen Fenerbahçe, ile kontratının son aylarında olan Ruben Neves'in durumunu takibe aldı.

Fenerbahçe'de Portekizli yıldız transferi: Sözleşmesi sona eriyordu!

FENERBAHÇE'DE RUBEN NEVES TRANSFERİ!

Fenerbahçe'de orta saha arayışları uzun zamandır devam ederken, sürpriz şekilde Ruben Neves ismi de gündeme geldi. Şu an için Al Hilal ile olan anlaşmasının son aylarına giren Ruben Neves; Avrupa'ya dönme kararı alması halinde, Fenerbahçe tarafından resmi temaslar başlatılacak.

Fenerbahçe'de Portekizli yıldız transferi: Sözleşmesi sona eriyordu!

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER SÜRPRİZİ 55 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

Fenerbahçe'nin transferdeki yeni gözdesi Ruben Neves, 55 milyon Euro bonservis karşılığında Wolves ile yollarını ayırmış ve Al Hilal'e imza atmıştı.

Fenerbahçe'de Portekizli yıldız transferi: Sözleşmesi sona eriyordu!

RUBEN NEVES'İN SON KARARI BEKLENİYOR

Avrupa'da pek çok talibi olan ve Al Hilal'de olmasına rağmen 'nda hala şans bulan Ruben Neves'in, kararını yakın zamanda netleştirmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Portekizli yıldız transferi: Sözleşmesi sona eriyordu!

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ RUBEN NEVES VE AL HILAL PERFORMANSI

Suudi Arabistan'ın Al Hilal ekibiyle toplamda 98 maça çıkan Ruben Neves, bu süreçte 11 gol ile 24 asistlik katkı sağlamıştı.

Fenerbahçe'de Portekizli yıldız transferi: Sözleşmesi sona eriyordu!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE TRANSFER İÇİN PLANLAMALAR NE YÖNDE?
Sarı lacivertliler, ara dönemde önemli takviyeler yapmaya hazırlanıyor.
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe kararı: Ya hep ya hiç!
Xabi Alonso'dan Arda Güler ve Kenan Yıldız'a övgüler!
#Futbol
#transfer
#süper lig
#Portekiz milli takımı
#Al Hilal
#Fenerbahçe
#Ruben Neves
#Spor
