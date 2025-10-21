Fenerbahçe'de Portekizli yıldız transferi: Sözleşmesi sona eriyordu!

Fenerbahçe orta sahasında Ruben Neves hesapları başladı. Halihazırdaki teknik kapasiteyi yükseltmek isteyen Fenerbahçe, Al Hilal ile kontratının son aylarında olan Ruben Neves'in durumunu takibe aldı.

FENERBAHÇE'DE RUBEN NEVES TRANSFERİ!

Fenerbahçe'de orta saha arayışları uzun zamandır devam ederken, sürpriz şekilde Ruben Neves ismi de gündeme geldi. Şu an için Al Hilal ile olan anlaşmasının son aylarına giren Ruben Neves; Avrupa'ya dönme kararı alması halinde, Fenerbahçe tarafından resmi temaslar başlatılacak.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER SÜRPRİZİ 55 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

Fenerbahçe'nin transferdeki yeni gözdesi Ruben Neves, 55 milyon Euro bonservis karşılığında Wolves ile yollarını ayırmış ve Al Hilal'e imza atmıştı.

RUBEN NEVES'İN SON KARARI BEKLENİYOR

Avrupa'da pek çok talibi olan ve Al Hilal'de olmasına rağmen Portekiz Milli Takımı'nda hala şans bulan Ruben Neves'in, transfer kararını yakın zamanda netleştirmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ RUBEN NEVES VE AL HILAL PERFORMANSI

Suudi Arabistan'ın Al Hilal ekibiyle toplamda 98 maça çıkan Ruben Neves, bu süreçte 11 gol ile 24 asistlik katkı sağlamıştı.