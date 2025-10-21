Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Barcelona Olympiakos CANLI nereden izlenir? Maç başlamak üzere

Barcelona Olympiakos canlı yayın ile ekranlara geliyor! UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-26 sezonu heyecanı 3. hafta karşılaşmalarıyla sürüyor. Avrupa futbolunun en prestijli turnuvasında bu akşam Barcelona, sahasında Yunan temsilcisi Olympiakos’u konuk edecek. 36 takımla lig usulü oynanan yeni formatta, takımlar 8 maç sonunda sıralamada ilk 8’e girmeye çalışacak. İşte Barcelona Olympiakos canlı yayın link bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Barcelona Olympiakos CANLI nereden izlenir? Maç başlamak üzere
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 19:08
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 19:10

2025-26 sezonu lig aşamasının üçüncü haftasında ile karşı karşıya gelecek. 21 Ekim 2025 Salı günü saat 19.45’te başlayacak maç futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

BARCELONA OLYMPİAKOS CANLI İZLE

UEFA ’nin 3. haftasında Barcelona, kendi sahasında Olympiakos’u ağırlayacak. Camp Nou Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak. Barcelona ilk iki haftada 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 3 puan topladı. Yunan ekibi Olympiakos ise 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 1 puanla haftaya 29. sırada giriyor.

Barcelona, Olympiakos’a karşı son olarak 2017 yılında mücadele etmiş ve bu karşılaşmalarda 1 galibiyet ile 1 beraberlik elde etmişti. Katalan temsilcisinde Marcus Rashford 2 golle takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor. Olympiakos ise henüz gol sevinci yaşayamadı. Mücadele canlı yayın ile ekranlara gelecek.

Barcelona 11: Szczesny, Balde, Garcia, Cubarsi, Kounde, Casado, Pedri, Lopez, Fernandez, Yamal, Rashford

Olympiakos 11: Tzolakis, Ortega, Pirola, Retsos, Costinha, Hezze, Garcia, Podence, Chiquinho, Martins, El Kaabi

Barcelona Olympiakos CANLI nereden izlenir? Maç başlamak üzere

BARCELONA OLYMPİAKOS HANGİ KANALDA?

Barcelona ile Olympiakos arasındaki karşılaşma ekranlarından canlı yayınlanacak. Tabii Spor kullanıcıları, platform üzerinden Barcelona Olympiakos maçını şifresiz şekilde izleyebilecek.

Barcelona Olympiakos CANLI nereden izlenir? Maç başlamak üzere

Karşılaşmanın yayın hakları Tabii Spor’da bulunuyor ve platform, izleyicilere yüksek çözünürlükte canlı yayın imkanı sağlıyor. Türkiye’deki futbolseverler, Barcelona Olympiakos maçını internet bağlantısı olan her cihazdan Tabii Spor kanalı aracılığıyla canlı takip edebilecek.

Barcelona Olympiakos CANLI nereden izlenir? Maç başlamak üzere

BARCELONA OLYMPİAKOS MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Barcelona Olympiakos maçını canlı yayınlayacak bazı yabancı kanallar da bulunuyor. ABD’de UniMas, Almanya’da Sky Go, Avusturya’da Sky Sport Austria 3, Brezilya’da TNT, Danimarka’da Viaplay ve İspanya’da M+ Liga de Campeones bu mücadeleyi ekranlara getirecek.

Barcelona Olympiakos maçını veren kanallar:

  • ABD: UniMas
  • Almanya: Sky Go
  • Avusturya: Sky Sport Austria 3
  • Brezilya: TNT
  • Danimarka: Viaplay
  • İspanya: M+ Liga de Campeones
Barcelona Olympiakos CANLI nereden izlenir? Maç başlamak üzere

BARCELONA - OLYMPİAKOS NEREDE İZLENİR?

Barcelona Olympiakos karşılaşması, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçları kapsamında Camp Nou Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak.

Barcelona Olympiakos CANLI nereden izlenir? Maç başlamak üzere

Ev sahibi Barcelona, sahasındaki avantajı kullanmak isterken, Olympiakos deplasmanda puan arayacak. Futbolseverler Barcelona Olympiakos maçını Tabii Spor ekranlarından canlı takip edebilecek.

Barcelona Olympiakos CANLI nereden izlenir? Maç başlamak üzere

BARCELONA OLYMPİAKOS MAÇI ŞİFRELİ Mİ, HANGİ KANAL VERİYOR?

Barcelona Olympiakos maçı Türkiye’de şifresiz olarak platform üzerinden canlı izlenebilecek. Karşılaşma, Tabii platformunda yer alan Tabii Spor kanalından canlı yayınlanacak. Tabii Spor platformu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin birçok maçını izleyicilere açık şekilde sunuyor.

Barcelona Olympiakos CANLI nereden izlenir? Maç başlamak üzere

BARCELONA OLYMPİAKOS MAÇINI NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

Barcelona ile Olympiakos arasındaki mücadeleyi Tabii Spor kanalından canlı izleyebilirsiniz. Platformun resmi yayın kanalları üzerinden yayınlanan Barcelona Olympiakos maçı, internet bağlantısı olan cihazlarda HD kalitede takip edilebiliyor.

Barcelona Olympiakos CANLI nereden izlenir? Maç başlamak üzere

BARCELONA OLYMPİAKOS MAÇINI NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Barcelona Olympiakos maçı, Tabii Spor’un web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden canlı ve şifresiz olarak üyeler tarafından izlenebilecek. Barcelona Olympiakos maç saatinde platforma giriş yaparak, canlı yayın sekmesinden mücadeleyi takip edebilirsiniz.

Barcelona Olympiakos CANLI nereden izlenir? Maç başlamak üzere

BARCELONA OLYMPİAKOS MAÇI TRT SPOR'DA MI, TRT VERİYOR MU?

Barcelona Olympiakos karşılaşması TRT Spor ekranlarından yayınlanmayacak. Mücadele, sadece Tabii Spor kanalında canlı olarak izlenebilecek. TRT Spor, UEFA organizasyonlarının bazı karşılaşmalarını zaman zaman yayınlasa da bu maçın yayın hakları yalnızca Tabii Spor’a aittir. Barcelona Olympiakos maçı TRT Spor’un 21 Ekim 2025 tarihli yayın akışında yer almamaktadır.

Barcelona Olympiakos CANLI nereden izlenir? Maç başlamak üzere

BARCELONA OLYMPİAKOS KAÇAK BEDAVA MAÇ

Barcelona Olympiakos maçını izlemek için sosyal medyada veya farklı sitelerde paylaşılan Barcelona Olympiakos kaçak yayın link/linki kesinlikle güvenilir değildir. Bu tür yasa dışı Barcelona Olympiakos kaçak canlı yayınlar, bilgisayar, telefon veya tablet gibi cihazlara ciddi zarar verebilir. Ayrıca Barcelona Olympiakos korsan canlı maç yayını izlemek ve paylaşmak suçtur.

Barcelona Olympiakos maçını izlemek isteyen futbolseverler, en güvenilir ve yasal seçenek olan Tabii Spor platformu üzerinden HD kalitede canlı yayınla maçı izleyebilir.

ETİKETLER
#barcelona
#barcelona
#şampiyonlar ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#lamine yamal
#olympiakos
#Tabii Spor
#Trt Tabii
#Şampiyonlar Ligi 2025
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.