Barcelona Olympiakos CANLI nereden izlenir? Maç başlamak üzere

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-26 sezonu lig aşamasının üçüncü haftasında Barcelona ile Olympiakos karşı karşıya gelecek. 21 Ekim 2025 Salı günü saat 19.45’te başlayacak maç futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

BARCELONA OLYMPİAKOS CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Barcelona, kendi sahasında Olympiakos’u ağırlayacak. Camp Nou Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak. Barcelona ilk iki haftada 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 3 puan topladı. Yunan ekibi Olympiakos ise 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 1 puanla haftaya 29. sırada giriyor.

Barcelona, Olympiakos’a karşı son olarak 2017 yılında mücadele etmiş ve bu karşılaşmalarda 1 galibiyet ile 1 beraberlik elde etmişti. Katalan temsilcisinde Marcus Rashford 2 golle takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor. Olympiakos ise henüz gol sevinci yaşayamadı. Mücadele canlı yayın ile ekranlara gelecek.

Barcelona 11: Szczesny, Balde, Garcia, Cubarsi, Kounde, Casado, Pedri, Lopez, Fernandez, Yamal, Rashford

Olympiakos 11: Tzolakis, Ortega, Pirola, Retsos, Costinha, Hezze, Garcia, Podence, Chiquinho, Martins, El Kaabi

BARCELONA OLYMPİAKOS HANGİ KANALDA?

Barcelona ile Olympiakos arasındaki karşılaşma Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmanın yayın hakları Tabii Spor’da bulunuyor ve platform, izleyicilere yüksek çözünürlükte canlı yayın imkanı sağlıyor. Türkiye’deki futbolseverler, Barcelona Olympiakos maçını internet bağlantısı olan her cihazdan Tabii Spor kanalı aracılığıyla canlı takip edebilecek.

BARCELONA OLYMPİAKOS MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Barcelona Olympiakos maçını canlı yayınlayacak bazı yabancı kanallar da bulunuyor. ABD’de UniMas, Almanya’da Sky Go, Avusturya’da Sky Sport Austria 3, Brezilya’da TNT, Danimarka’da Viaplay ve İspanya’da M+ Liga de Campeones bu mücadeleyi ekranlara getirecek.

Barcelona Olympiakos maçını veren kanallar:

ABD: UniMas

UniMas Almanya: Sky Go

Sky Go Avusturya: Sky Sport Austria 3

Sky Sport Austria 3 Brezilya: TNT

TNT Danimarka: Viaplay

Viaplay İspanya: M+ Liga de Campeones

Barcelona Olympiakos karşılaşması, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçları kapsamında Camp Nou Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak.

Ev sahibi Barcelona, sahasındaki avantajı kullanmak isterken, Olympiakos deplasmanda puan arayacak. Futbolseverler Barcelona Olympiakos maçını Tabii Spor ekranlarından canlı takip edebilecek.

Barcelona Olympiakos maçı Türkiye’de şifresiz olarak platform üzerinden canlı izlenebilecek. Karşılaşma, Tabii platformunda yer alan Tabii Spor kanalından canlı yayınlanacak. Tabii Spor platformu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin birçok maçını izleyicilere açık şekilde sunuyor.

Barcelona ile Olympiakos arasındaki mücadeleyi Tabii Spor kanalından canlı izleyebilirsiniz. Platformun resmi yayın kanalları üzerinden yayınlanan Barcelona Olympiakos maçı, internet bağlantısı olan cihazlarda HD kalitede takip edilebiliyor.

Barcelona Olympiakos maçı, Tabii Spor’un web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden canlı ve şifresiz olarak üyeler tarafından izlenebilecek. Barcelona Olympiakos maç saatinde platforma giriş yaparak, canlı yayın sekmesinden mücadeleyi takip edebilirsiniz.

Barcelona Olympiakos karşılaşması TRT Spor ekranlarından yayınlanmayacak. Mücadele, sadece Tabii Spor kanalında canlı olarak izlenebilecek. TRT Spor, UEFA organizasyonlarının bazı karşılaşmalarını zaman zaman yayınlasa da bu maçın yayın hakları yalnızca Tabii Spor’a aittir. Barcelona Olympiakos maçı TRT Spor’un 21 Ekim 2025 tarihli yayın akışında yer almamaktadır.

BARCELONA OLYMPİAKOS KAÇAK BEDAVA MAÇ

Barcelona Olympiakos maçını izlemek için sosyal medyada veya farklı sitelerde paylaşılan Barcelona Olympiakos kaçak yayın link/linki kesinlikle güvenilir değildir. Bu tür yasa dışı Barcelona Olympiakos kaçak canlı yayınlar, bilgisayar, telefon veya tablet gibi cihazlara ciddi zarar verebilir. Ayrıca Barcelona Olympiakos korsan canlı maç yayını izlemek ve paylaşmak suçtur.

Barcelona Olympiakos maçını izlemek isteyen futbolseverler, en güvenilir ve yasal seçenek olan Tabii Spor platformu üzerinden HD kalitede canlı yayınla maçı izleyebilir.