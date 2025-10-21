Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe kararı: Ya hep ya hiç!

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun performansı tartışma konusu olurken, İsmail Kartal da hala sık sık gündeme geliyordu. An itibarıyla gelinen noktada ise İsmail Kartal, Fenerbahçe'yi çalıştırma konusundaki kararını verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe kararı: Ya hep ya hiç!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 18:58
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 19:03

İsmail Kartal için Fenerbahçe özelinde farklı bir süreç gelişti. Halihazırda Fenerbahçe'nin Domenico Tedesco'ya veda etmesinin öne çıktığı dönemde, İsmail Kartal ise konuya dair bakış açısını yakın çevresiyle paylaştı.

İSMAİL KARTAL'DAN FENERBAHÇE KARARI

Domenico Tedesco'nun Fenerbahçe'nin başına geldiği günlerde; sarı lacivertli yöneticiler ile görüşen ama o zamanki şartlarda anlaşma sağlayamayan İsmail Kartal, önümüzdeki süreç için ise farklı bir karar aldı! Halihazırda Fenerbahçe'nin oyun olarak hiç gelişme göstermediği ve Domenico Tedesco'nun da hızlıca gözden çıkarılabileceği ortamda, İsmail Kartal geçici olarak göreve gelmek istemedi. Esasen ise İsmail hoca; Fenerbahçe yönetiminin Domenico Tedesco ile yolları ayırması durumunda Haziran'a kadar yerli bir isimle anlaşmak isteyeceği gelişmelerine, şu an için olumsuz yaklaştı.

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe kararı: Ya hep ya hiç!

FENERBAHÇE'DE DOMENICO TEDESCO VEDASI

Fenerbahçe'nin genel olarak zayıf bir oyun oynamasını ve kazandığı maçlarda da çok zorlanmasını dikkate alan sarı lacivertli yöneticiler, olası bir Avrupa mağlubiyetiyle birlikte Domenico Tedesco'ya veda ihtimalini gündeme taşımaya hazırlanıyor.

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe kararı: Ya hep ya hiç!

FENERBAHÇE'DE YERLİ HOCAYLA SEZONU KAPATMA KRİTİĞİ

Domenico Tedesco ile yolların ayrılması halinde Fenerbahçe, yerli bir hocayla sezonu en iyi şekilde kapatmayı ve gelecek yaz döneminde de uzun vadeli bir proje için dünya çapında bir isimle el sıkışmayı hedefliyor. Ayrıca da Süper Lig devi, İsmail Kartal ve Aykut Kocaman ile birlikte Emre Belözoğlu'nu da bu süreçte göreve getireceği isimler arasında görüyor.

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe kararı: Ya hep ya hiç!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE SON DURUM NEDİR?
Takımda sistem bir türlü oturmamış ve camiada soru işaretleri artmıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arda Güler için transfer kararı: Sürpriz hamleyi duyurdular!
Xabi Alonso'dan Arda Güler ve Kenan Yıldız'a övgüler!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.