İsmail Kartal'dan Fenerbahçe kararı: Ya hep ya hiç!

İsmail Kartal için Fenerbahçe özelinde farklı bir süreç gelişti. Halihazırda Fenerbahçe'nin Domenico Tedesco'ya veda etmesinin öne çıktığı dönemde, İsmail Kartal ise konuya dair bakış açısını yakın çevresiyle paylaştı.

İSMAİL KARTAL'DAN FENERBAHÇE KARARI

Domenico Tedesco'nun Fenerbahçe'nin başına geldiği günlerde; sarı lacivertli yöneticiler ile görüşen ama o zamanki şartlarda anlaşma sağlayamayan İsmail Kartal, önümüzdeki süreç için ise farklı bir karar aldı! Halihazırda Fenerbahçe'nin oyun olarak hiç gelişme göstermediği ve Domenico Tedesco'nun da hızlıca gözden çıkarılabileceği ortamda, İsmail Kartal geçici olarak göreve gelmek istemedi. Esasen ise İsmail hoca; Fenerbahçe yönetiminin Domenico Tedesco ile yolları ayırması durumunda Haziran'a kadar yerli bir isimle anlaşmak isteyeceği gelişmelerine, şu an için olumsuz yaklaştı.

FENERBAHÇE'DE DOMENICO TEDESCO VEDASI

Fenerbahçe'nin genel olarak zayıf bir oyun oynamasını ve kazandığı maçlarda da çok zorlanmasını dikkate alan sarı lacivertli yöneticiler, olası bir Avrupa mağlubiyetiyle birlikte Domenico Tedesco'ya veda ihtimalini gündeme taşımaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE'DE YERLİ HOCAYLA SEZONU KAPATMA KRİTİĞİ

Domenico Tedesco ile yolların ayrılması halinde Fenerbahçe, yerli bir hocayla sezonu en iyi şekilde kapatmayı ve gelecek yaz döneminde de uzun vadeli bir proje için dünya çapında bir isimle el sıkışmayı hedefliyor. Ayrıca da Süper Lig devi, İsmail Kartal ve Aykut Kocaman ile birlikte Emre Belözoğlu'nu da bu süreçte göreve getireceği isimler arasında görüyor.