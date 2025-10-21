Fenerbahçe'nin Brezilyalısı ayrılmak için gün sayıyor! Ülkesine dönmek istiyor

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca ile ilgili büyük bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor.

TALİSCA TÜRKİYE'DE MUTLU DEĞİL!

ESPN'de yer alan habere göre 31 yşaındaki oyuncu Türkiye'de mutlu değil ve Brezilya'ya dönmek istiyor.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun ayrılığının da bu istekte önemli bir rol oynadığı belirtildi. Talisca'nın Mourinho'nun ayrılığından memnun olmadığı ifade edildi.

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Fenerbahçe ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Talisca'nın kontratı sezon sonunda sona erecek.

Daha önce de ülkesinin takımlarından Corinthians'ta oynamak istediğini dile getiren Brezilyalı yıldızın, Fenerbahçe ile sözleşmesini yenilememesi halinde ülkesine dönmesi bekleniyor. ESPN'de yer alan habere göre Corinthians'ın yanı sıra diğer Brezilya kulüpleri de Talisca'ya kapılarını açık tutuyor.

ANDERSON TALİSCA FENERBAHÇE KARNESİ

Anderson Talisca, Fenerbahçe formasıyla toplam 36 maçta çıktı. Bu karşılaşmalarda 16 gol, 3 asist katkısı yapan Brezilyalı futbolcu'nun Transfermarkt'ın verilerine göre 8 milyon Euro değeri bulunuyor.