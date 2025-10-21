Union Saint Gilloise Inter maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda var mı?

Kategoriler
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 puanla 4. sırada yer alan Inter bugün 3 puanla 20. sırada yer alan Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Union Saint-Gilloise - Inter maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.
Lotto Park Stadyumu'nda oynanacak olan Union Saint Gilloise - Inter maçı açıklanan bilgilere göre Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı futbolseverler şifresiz ve canlı bir şekilde Tabii Spor ekranlarından izleyebilecekler.
UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak olan Union Saint Gilloise - Inter maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 22.00'de başlayacak.
Inter, Şampiyonlar Ligi kapsamında oynadığı 2 maçta da galibiyet alarak 6 puanla 4. sırada yer alıyor. Union Saint-Gilloise'nin ise birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.
3 puan toplayan Union Saint Gilloise averaj farkı nedeniyle 20. sıraya yerleşti. İki takım da karşılaşmadan 3 puan alarak bir sonraki tura geçme şansını arttırmayı hedefliyor.
Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun Union Saint Gilloise maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Milli yıldız bu sezon İtalyan devinde 7 maçta forma giyerek 544 dakika süre aldı. Toplam 2 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan Hakan Çalhanoğlu sezona oldukça iyi bir başlangıç yaptı.
Union Saint-Gilloise - Inter maçının muhtemel ilk 11'leri ise şöyle:
Union Saint-Gilloise: Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Khalaily, Zorgane, Rasmussen, Niang; Ait El Hadj; Florucz, David
Inter: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Calhanoglu, Frattesi, Augusto; Bonny, Martinez