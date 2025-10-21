Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Union Saint Gilloise Inter maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda var mı?

Union Saint-Gilloise - Inter maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri gündem oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter, Union Saint-Gilloise ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Union Saint-Gilloise - Inter maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Hakan Çalhanoğlu'nun maçta ilk 11 başlaması bekleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Union Saint Gilloise Inter maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda var mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 19:30
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 19:30

'nde 6 puanla 4. sırada yer alan Inter bugün 3 puanla 20. sırada yer alan ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Union Saint-Gilloise - Inter maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Union Saint Gilloise Inter maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda var mı?

UNİON SAİNT GİLLOİSE - INTER MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Lotto Park Stadyumu'nda oynanacak olan Union Saint Gilloise - Inter maçı açıklanan bilgilere göre ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı futbolseverler şifresiz ve canlı bir şekilde Tabii Spor ekranlarından izleyebilecekler.

Union Saint Gilloise Inter maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda var mı?

UNİON SAİNT GİLLOİSE - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak olan Union Saint Gilloise - Inter maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 22.00'de başlayacak.

Inter, Şampiyonlar Ligi kapsamında oynadığı 2 maçta da galibiyet alarak 6 puanla 4. sırada yer alıyor. Union Saint-Gilloise'nin ise birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.

3 puan toplayan Union Saint Gilloise averaj farkı nedeniyle 20. sıraya yerleşti. İki takım da karşılaşmadan 3 puan alarak bir sonraki tura geçme şansını arttırmayı hedefliyor.

Union Saint Gilloise Inter maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda var mı?

HAKAN ÇALHANOĞLU UNİON SAİNT GİLLOİSE - INTER MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Inter'de forma giyen milli futbolcumuz 'nun Union Saint Gilloise maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Milli yıldız bu sezon İtalyan devinde 7 maçta forma giyerek 544 dakika süre aldı. Toplam 2 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan Hakan Çalhanoğlu sezona oldukça iyi bir başlangıç yaptı.

Union Saint Gilloise Inter maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda var mı?

UNİON SAİNT GİLLOİSE - INTER MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Union Saint-Gilloise - Inter maçının muhtemel ilk 11'leri ise şöyle:

Union Saint-Gilloise: Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Khalaily, Zorgane, Rasmussen, Niang; Ait El Hadj; Florucz, David

Inter: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Calhanoglu, Frattesi, Augusto; Bonny, Martinez

ETİKETLER
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#hakan çalhanoğlu
#union saint-gilloise
#Tabii Spor
#Inter Milan
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.