SON DAKİKA!
Politika
Ümit Dikbayır'ın yeni partisi belli oldu! Rozetini genel başkan takacak

İYİ Parti'den ihraç edildikten sonra yoluna bağımsız milletvekili olarak devam eden Ümit Dikbayır CHP saflarına geçiyor. CHP lideri Özgür Özel'in bugünkü grup toplantısında Dikbayır'a parti rozetini takması bekleniyor.

Ümit Dikbayır'ın yeni partisi belli oldu! Rozetini genel başkan takacak
İki yıl önce döneminde 'den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın yeni katılacağı parti belli oldu. İhraç kararından sonra bağımsız milletvekili olarak meclisteki çalışmalarını sürdüren Dikbayır Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçecek.

Ümit Dikbayır'ın yeni partisi belli oldu! Rozetini genel başkan takacak

ÖZGÜR ÖZEL'İ ZİYARET ETTİ

Bağımsız Sakarya Milletvekili , dün Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i, Sakarya Milletvekili kıymetli kardeşim Sayın Ümit Dikbayır ile birlikte ziyaret ettik. Nazik ev sahipliği ve değerli sohbeti için kendisine teşekkür ediyor, ülkemize ve partimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ümit Dikbayır'ın yeni partisi belli oldu! Rozetini genel başkan takacak

ÜMİT DİKBAYIR CHP ROZETİNİ BUGÜN TAKACAK

Ümit Dikbayır, Özel ile yaptığı bu görüşmenin ardından CHP'ye katılma kararı aldı.

Edinilen bilgilere göre; Ümit Dikbayır, bugün saat 13.30'da 'de düzenlenecek CHP Grup Toplantısı'nda yeni partisine resmen geçecek. Dikbayır'a CHP rozetini Genel Başkan Özgür Özel'in takması bekleniyor.

Ümit Dikbayır'ın yeni partisi belli oldu! Rozetini genel başkan takacak

İYİ PARTİ'DEN NEDEN İHRAÇ EDİLDİ?

İYİ Parti Sakarya Milletvekili seçilen Ümit Dikbayır, İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in ailesinin banka hesaplarını incelettiği iddiasının ardından tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildikten sonra 5 Aralık 2023 tarihinde partisinden ihraç edilmişti. Ümit Dikbayır, ihraç edildikten sonra mecliste bağımsız olarak milletvekilliği görevini yürüttü.

Ümit Dikbayır, İyi Parti'den ihraç edildi

Sıkça Sorulan Sorular

ÜMİT DİKBAYIR KİMDİR?
Ümit Dikbayır 1968 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Hendek'te, lise eğitimini Sakarya 1. Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı. 1989 yılında vatani görevini gerçekleştirdikten sonra 48 yıllık aile firmasının yönetim kurulu başkanı olarak görevine başladı. İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi olup İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve 28. Dönem Sakarya Milletvekili seçildi. Dönemin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in banka hesaplarını yasa dışı yollardan incelettiği iddiası sonrası 5 Aralık 2023'te partiden ihraç edildi. Dikbayır, evli ve 2 çocuk babasıdır.
#chp
#tbmm
#iyi parti
#meral akşener
#Ümit Dikbayır
#Bağımsız Milletvekili
#Politika
