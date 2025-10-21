Menü Kapat
TGRT Haber
16°
Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Ankara'da kanlı gece! Tartışma cinayetle bitti: Bıçağı peş peşe sapladı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan tartışma kanlı bitti. İki çocuk babası olan Y.Ç. sokak ortasında bıçaklanarak katledildi.

Ankara'da kanlı gece! Tartışma cinayetle bitti: Bıçağı peş peşe sapladı
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 07:44
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 07:44

’nın ilçesinde yaşanan cinayetle bitti. S.A. ile Y.Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasında bitmek bilmeyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Ankara'da kanlı gece! Tartışma cinayetle bitti: Bıçağı peş peşe sapladı

AĞIR YARALANAN ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Kavgada Y.Ç. aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır Yaralı Y.Ç., ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızılcahamam Devlet Hastanesine kaldırıldı ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Savcılık olayla ilgili soruşma başlattı. Şüpheli S.A.'nın gözaltına alındı iki çocuk babası olan Y.Ç ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ankara'da kanlı gece! Tartışma cinayetle bitti: Bıçağı peş peşe sapladı
