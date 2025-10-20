Cinayet mi, intihar mı? Eşi cezaevine gönderildi: İfadesi 'pes' dedirtti

Nevşehir'de yaşayan 35 yaşındaki İ.Ö., henüz belirlenemeyen bir nedenle 4. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. İ.Ö.'yü kanlar içinde yatarken gören komşular, hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

OLAY ÖNCESİ EŞİYLE TARTIŞMIŞ...

Olayın ardından Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde, olayın yaşandığı sırada İ.Ö. ile eşi M.Ö.'nün evde tartıştıkları belirlendi.

EŞİNDEN KAÇARKEN BALKONDAN ATLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö.'nün eşini darp ettiği, ardından bıçakladığı iddia edildi. Canını kurtarmaya çalışan İ.Ö.'nün kapıyı açamayınca balkona kaçtığı ve buradan atlayarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

PES DEDİRTEN SAVUNMA: BIÇAKLA KENDİNİ YARALADI

Olay sonrası gözaltına alınan M.Ö., "cinayet" şüphesiyle çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.Ö. ifadesinde eşinin bıçakla kendisini yaraladığını, balkondan atlamaya çalıştığını ve onu tutmaya çalıştığını ancak başaramadığını ileri sürdü.

HALA SORU İŞARETLER VAR

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında M.Ö. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-d ve 82/1-f maddeleri uyarınca "eşe karşı kasten öldürme" suçundan iddianame hazırlandı. İddianame, Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme süreciyle birlikte, İ.Ö.'nün intihar mı ettiği yoksa eşinin şiddetinden kaçarken mi düştüğü sorusu cevap bulacak. Tutuklu sanık M.Ö., Aralık ayında hakim karşısına çıkacak.