14°
İstanbul'da ilginç boşanma davası! Kedisine 10 yıl boyunca nafaka ödeyecek

İstanbul'da anlaşmalı boşanma davasında ilginç bir velayet durumu yaşandı. Buğra B., boşanma davası açtığı Ezgi B.'ye 2 kedisinin velayetini bıraktı. Genç adam 3 ayda 1 olmak koşuluyla 10 yıl boyunca 10 bin lira bakım masrafı ödeyecek.

İstanbul'da ilginç boşanma davası! Kedisine 10 yıl boyunca nafaka ödeyecek
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 13:22
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 13:25

İstanbul'da yaşayan Buğra B., 2 yıl önce evlendiği eşi Ezgi B.'ye 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle anlaşmalı davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan 'anlaşmalı boşanma protokolünde' her iki tarafın karşılıklı boşanmayı kabul etmiş olduğu, evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda anlaşıldığı, Buğra B.’nin boşanacağı Ezgi B.'ye 550 bin liralık maddi ödemeyi kabul ettiği aktarıldı.

KEDİLER İÇİN NAFAKA ÖDEYECEK

Öte yandan sunulan protokolde, ‘’Taraflar, Buğra B.'ye ait 2 kedinin Ezgi B.'de kalması konusunda mutabık kılmışlardır. Kediler Ezgi B.'de kaldığı müddetçe ve her halükarda 10 seneye kadar Buğra B., kedilerin bakım masrafı olarak üç ayda bir olmak üzere ayda 10 bin lirayı Ezgi B'ye ödeyecektir" ifadelerine yer verildi.

