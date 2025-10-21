Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
16°
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Bakanlık harekete geçti! 3 ürün grubunun ülkeye girişi durduruldu: Hepsinde yüksek risk tespit edildi

Ticaret Bakanlığı, satışa sunulan bazı ürünler üzerinde yaptığı incelemeler sonucu 3 ürün grubunun ülkeye girişinin kısıtlandığını bildirdi. Ayakkabılar, oyuncaklar ve saraciye ürünlerinde yasal sınırların çok üzerinde fitalat, kurşun, kadmiyum ve PAHs gibi toksik maddelerine rastlandığı bildirildi.

Bakanlık harekete geçti! 3 ürün grubunun ülkeye girişi durduruldu: Hepsinde yüksek risk tespit edildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2025
08:48
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
08:53

bazı platformlarında satılan farklı ürün gruplarına yönelik gerçekleştirilen denetimler sonucunda 3 ürün grubunun ülkeye girişinin kısıtlandığını bildirdi. 182 adet üründen 148’inin ürün güvenliği kriterlerini karşılamadığı ortaya çıktı. Ayakkabılar, oyuncaklar ve saraciye ürünlerinde yasal sınırların çok üzerinde fitalat, kurşun, kadmiyum ve PAHs gibi toksik maddelerine rastlandığı bildirildi.

YÜKSEK RİSK BELİRLENDİ

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Ticaret Bakanlığı’na bağlı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından, bazı e-ticaret platformlarında satılan farklı ürün gruplarına yönelik gerçekleştirilen denetimler ve laboratuvar analizleri neticesinde; incelenen 182 adet üründen 148’inin ürün güvenliği kriterlerini karşılamadığı ve mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiştir. Bu ürün gruplarında uygunsuz ürün oranı % 81 olarak belirlenmiştir.

Bakanlık harekete geçti! 3 ürün grubunun ülkeye girişi durduruldu: Hepsinde yüksek risk tespit edildi


Yapılan incelemelerde, ayakkabılar, oyuncaklar ve saraciye ürünlerinde, (gerçek ve suni deriden yapılmış çanta ve bavullar) yasal sınırların çok üzerinde fitalat, kurşun, kadmiyum ve PAHs gibi toksik maddelere rastlanmıştır. İnsan ve kamu sağlığının korunması, tüketicilerimizin güvenli ürünlere ulaşımının temini amacıyla, söz konusu ürün gruplarına yönelik yeni bir düzenleme Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılmıştır.

Bu kapsamda, yüksek risk taşıdığı belirlenen ayakkabı, ve saraciye ürünlerinin, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla “basitleştirilmiş gümrük beyannamesi” kapsamında ülkemize getirilmesi kısıtlanmıştır. Söz konusu düzenleme, 20 Ekim 2025 tarihli ve 2025/11 sayılı Genelge ile yürürlüğe girmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketici sağlığını korumaya, piyasa gözetimi ve denetim faaliyetleriyle vatandaşlarımızın güvenli ürünlere ulaşmasını temin etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

