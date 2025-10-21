Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Nicolo Zaniolo'dan anlamlı sözler: "Bir oğlum var"

Galatasaray'dan Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo, yeni takımındaki ilk gol sevincinin ardından önemli açıklamalar yaptı. Yetenekli futbolcu, önemli bir değişim döneminden geçtiğini belirtti.

Nicolo Zaniolo'dan anlamlı sözler:
İtalya 'da Cremonese ile 1-1 berabere kalırken, konuk takımın golü 51. dakikada Nicolo Zaniolo'dan geldi. Yıldız hücumcu, maç sonrası hislerini paylaştı.

NICOLO ZANIOLA'DAN DEĞİŞTİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR

"Attığım golü her zaman yanımda olan aileme adamak istiyorum. Cagliari maçında kaçırdığım golün bir rövanşı oldu. O maçta takımıma 3 puan kazandırabilecek golü kaçırmıştım. size her zaman telafi şansı verir. Hatalar yapılır, herkes hata yapar. Geçmişte hatalar yaptığımı biliyorum ama artık olgunlaştığımı hissediyorum. Bir oğlum var ve ona karşı bir sorumluluğum var. Büyüdüğümü hissediyorum, böyle daha mutluyum."

Nicolo Zaniolo'dan anlamlı sözler: "Bir oğlum var"

ANLAŞMADA SATIN ALMA OPSİYONU DA VAR

Sezon başında kiralık olarak Udinese'ye katılan Nicolo Zaniolo'nun kontratında, bonservis bedeli maddesi de var! İtalya temsilcisi eğer isterse, 10 milyon Euro bedelle transferi tamamen bitirebilir ya da alternatif olarak 5 milyon Euro bonservis + sonraki satıştan pay tercihini de kullanabilir.

Nicolo Zaniolo'dan anlamlı sözler: "Bir oğlum var"

Sıkça Sorulan Sorular

NICOLO ZANIOLO'NUN GALATASARAY İLE OLAN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Galatasaray, İtalyan hücumcu ile 2027 yazına kadar kontrat imzalamıştı.
