 Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan kaptanlık konusunda açıklama!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Tümosan Konyaspor'a konuk olacakları maç öncesi gündem hakkında sorulan soruları yanıtladı. Adalı, takımdaki kaptanlık sürecine özellikle değindi.

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan kaptanlık konusunda açıklama!
'ta başkandan gündeme dair kritikler geldi. Süreçleri değerlendiren , yaşananların normal olduğunu dile getirdi.

BEŞİKTAŞ'TA SERDAL ADALI'DAN ÇARPICI SÖZLER

"Taşlar zaman içerisinde yerlerine oturacak, kimse moralini bozmasın. Yeni bir takımız. Moral bozmaya gerek yok. Çok iyi bir hocamız var ve hepsinden önemlisi, gece gündüz çalışıyor. Beşiktaş toparlanacak, kimse merak etmesin. İnşallah Konyaspor deplasmanından da 3 puanla döneriz, bazı şeyler yoluna girmiş olur. Takım kaptanları konusu biraz fazla abartıldı. Ole Gunnar Solskjaer'in zamanında gündeme gelip, hoca değişikliğiyle karar bu haftaya kaldı. Necip de Mert de bu takımın kaptanıdır, abisidir. Bant takmayla bir şey değişmez. İkisi de senelerdir bu takıma büyük hizmetler verdi, veriyor. Bunun tek bir sebebi var. Saha içindeki bazı olaylara daha resmi daha yakın, hakemle daha iyi bir diyalog kurması... İşin açığı Galatasaray maçındaki o sarı karttan sonra inanın ben de çok endişelendim. Oturduk böyle bir karar aldık. Yine söylüyorum, kendilerine de söyledim. Necip de Mert de bu takımın kaptanıdır, abisidir. Önemli olan takımın hakemle, rakip takımla diyaloğu daha iyi sağlaması, başka bir sebep yok."

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF NEDİR?
Sergen Yalçın, Konyaspor maçıyla birlikte galibiyet serisi başlatmak ve şampiyonluk yarışında yer almak istiyor.
Fenerbahçe'de Portekizli yıldız transferi: Sözleşmesi sona eriyordu!
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe kararı: Ya hep ya hiç!
