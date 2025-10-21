Arsenal Atletico Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Arsenal Atletico Madrid maç kadrosu, ilk 11

Devler Ligi'nde 3. hafta heyecanı bugün başlıyor. Karşılaşmalar kapsamında İngiliz devi Arsenal ile İspanya devi Atletico Madrid karşı karşıya gelecek.

Büyük mücadeleye saatler kala futbolseverler tarafından Arsenal - Atletico Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacak soruları araştırılmaya başlandı.

ARSENAL - ATLETİCO MADRİD MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak olan Arsenal - Atletico Madrid maçı açıklanan bilgilere göre Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak.

Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki hafta oynadığı karşılaşmaların ikisinden de galibiyet ile ayrıldı. 6 puanla 5. sırada yer alan İngiliz devi, Atletico Madrid karşılaşmasından da 3 puanı alarak son 16 yolunda büyük bir avantaj elde etmek istiyor.

Atletico Madrid ise Devler Ligi'nde bu sezon birer galibiyet ve mağlubiyetle elde etti. 3 puan toplayan İspanya devi puan tablosunda güncel olarak 10. sırada bulunuyor. Atletico Madrid, Arsenal'i deplasmanda yenerek ilk 8'e girmeyi hedefliyor.

ARSENAL - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Arsenal - Atletico Madrid maçı açıklanan bilgilere göre Tabii Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

ARSENAL - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası kapsamında oynanacak olan Arsenal - Atletico Madrid maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

ARSENAL - ATLETİCO MADRİD MAÇ KADROSU

Ev sahibi ekip Arsenal'de karşılaşma öncesinde 4 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Gabriel Jesus, Kai Havertz, Noni Madueke ve Martin Odegaard karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Atletico Madrid tarafında ise sadece 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Johnny Cardoso'nun sakatlığı bulunuyor. Genç futbolcu sakatlığı nedeniyle mücadelede oynamayacak.

ARSENAL - ATLETİCO MADRİD MUHTEMEL İLK 11

Arsenal - Atletico Madrid maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Barrios, Gallagher, Almada; Griezmann, Alvarez