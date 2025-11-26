Yürekleri ısıtan görüntüler! Kediler kirpilerle süt kardeşi oldu

Kocaeli'de anne kedi kirpi yavrularıyla kendi yavrularını aynı anda emzirdi. Ortaya çıkan görüntüler yürekleri ısıttı. Karınlarını doyuran yavru kirpiler süt kardeşleri kedilerle yan yana uykuya daldı. Kedilerin ve kirpilerin aynı kaptan yemek yediği ve birlikte uyuduğu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yavru kedilerin, kirpilerin dikenlerine aldırış etmeden onlarla uyuması ve birlikte beslenmesi, görenleri gülümsetti.